Buckenhof: Kleintiere in Gefahr

Tierkiller geht um: Hasen und Meerschweinchen betroffen - vor 23 Minuten

BUCKENHOF - Ein Tierhasser geht um: Hasen und Meerschweinchen sind ihm schon zum Opfer gefallen.

In der letzten Mainacht fielen im Brucker Weg zwei Hasen wahrscheinlich einem freilaufenden Hund zum Opfer. Nun wurde bekannt, dass auch einige Meerschweinchen in der Jugendheimstätte Buckenhof getötet oder entwendet wurden. Hier war das Gehege durch eine Türe gesichert, so dass die Polizei einen tierischen Täter ausschließt.

Die Kleintierbesitzer in Buckenhof sind durch die Vorfälle natürlich ziemlich beunruhigt. Wer Hinweise auf den oder die Täter machen kann, möge dies bitte der PI Erlangen-Land unter der Telefonnummer (09131) 760514 mitteilen.