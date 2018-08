Bundesministerin besucht Uni Erlangen-Nürnberg

Geld ist an "innovativster Uni Deutschlands" gut angelegt - vor 34 Minuten

ERLANGEN - Mehr als 80 Millionen Euro hat die Universität-Erlangen-Nürnberg in den vergangenen drei Jahren vom Bund bekommen. Nun kam Bundesforschungsministerin Anja Karliczek vorbei, um sich zu überzeugen, dass das Geld gut angelegt ist.

Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek (CDU) besucht in Begleitung des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) und des MdB Stefan Müller (CSU) die FAU. Sie wird begrüßt von der Unispitze Präsident Joachim Hornegger und Kanzler Christian Zens. © Harald Sippel



Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek (CDU) besucht in Begleitung des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) und des MdB Stefan Müller (CSU) die FAU. Sie wird begrüßt von der Unispitze Präsident Joachim Hornegger und Kanzler Christian Zens. Foto: Harald Sippel



„Wir freuen uns sehr sie hier begrüßen zu dürfen“, sagte Uni-Präsident Joachim Hornegger. Gemeinsam mit dem Kanzler, zwei Vizepräsidentinnnen und einem Vizepräsidenten präsentierte er am Freitagmittag Bundesforschungsministerin Anja Karliczek die Schwerpunkte der Friedrich-Alexander-Universität (FAU).

„Wir zeigen ihr, was unsere Universität auszeichnet und das es sich immer lohnt in sie zu investieren“, sagte Hornegger. Als einer der wenigen Universitätspräsidenten in Deutschland kommt er aus der Informatik und betonte dementsprechend die Errungenschaften der Uni Erlangen-Nürnberg auf den Gebieten der digitalen Transformation, Datenanalyse und Medizintechnik.

Seit Januar bekommt die FAU vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 32,1 Millionen Euro für eine vierjährige Aufbauphase der Medizininformatik-Initiative „Miracum“ (Medical Informatics in Research and Care in University Medicine). Deren Ziel ist es, Daten aus Krankenversorgung und Forschung zusammenzuführen, um sie für neue Forschungsansätze und Therapieentscheidungen nutzbar zu machen.

Begleitet wurde die Ministerin vom Erlanger Bundestagsabgeordneten Stefan Müller und vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Inhalt der Gespräche waren auch die Zukunft der Lehrerbildung an der FAU und Kooperationen mit Unternehmen in der Region. Am Vormittag war Karliczek bereits beim Softwareentwickler „Proleit AG“ in Herzogenaurach zu Gast.

Anja Karliczek bekommt von Unipräsident Joachim Hornegger das Uni-Jubiläums-Bier "Helles Köpfchen" überreicht. © Harald Sippel



Anja Karliczek bekommt von Unipräsident Joachim Hornegger das Uni-Jubiläums-Bier "Helles Köpfchen" überreicht. Foto: Harald Sippel



Im April ist die Universität Erlangen-Nürnberg im internationalen Reuters-Ranking als innovativste Universität Deutschlands ausgezeichnet worden. Im europäischen Vergleich landete sie auf Platz fünf. „Das gelingt uns auch dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung“, betonte Hornegger. Für die Rangliste beurteilt das amerikanisch-kanadische Medienunternehmen unter anderem wissenschaftliche Publikationen, Patentanmeldungen und gemeinsame Entwicklungen mit der Industrie. Die FAU forscht zusammen mit Großkonzernen aus der Region, wie Siemens, Schaeffler und Adidas, an Themen wie erneuerbare Energien, Medizintechnologie und neue Materialien.

Christina Merkel Nürnberger Zeitung E-Mail