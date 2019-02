Bundesweiter Vorreiter: Erlanger Altfettsammlung gut gestartet

ERLANGEN - Die Erlanger sind gut dabei. "Wir sind mehr als zufrieden und freuen uns, dass die Bevölkerung das System so gut annimmt", sagt Hubert Zenk von der Firma Altfettentsorgung und -recycling Lesch GmbH & Co. aus Thalmässing. Das Unternehmen hat ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt laufen. Seit Ende November auch in Erlangen. Jetzt gibt’s ein erstes Zwischenresümee.

Im fränkischen Thalmässing werden 200 Liter-Fässer mit verbrauchten Speisefetten zu den Schmelzbottichen gebracht, wo das Fett erhitzt und gereinigt wird. Daraus lassen sich Lippenstifte sowie Dünger und Biogas herstellen. © Claus Felix



"Jeder Tropfen zählt" – mit diesem griffigen Slogan wirbt die Firma für ihre neue Idee. Es geht schlichtweg darum, gebrauchte Speiseöle aus Privathaushalten einzsammeln.

Sieben Sammel-Automaten wurden im November erlangenweit aufgestellt. Dort konnte und kann man die speziellen Sammelbehälter abgeben und einen leeren gleich wieder mitnehmen. "Die Flaschen sind gut gefüllt und die Qualität der abgegebenen Öle ist außerordentlich gut", so Hubert Zenk.

Die Willi-Brandt-Straße und die Theodor Heuss-Anlage haben sich bisher als die beliebtesten Automatenstandorte in Erlangen herausgestellt. Dort wurden bis 24. Januar 179 beziehungsweise 180 Flaschen abgegeben. Der Standort Berliner Platz/Gebbertstraße folgt mit 84 Flaschen auf Platz drei.

Während die Schenkstraße mit lediglich 39 Behältern bislang am wenigsten frequentiert worden ist. Im Schnitt sind die Spezialflaschen mit einem guten dreiviertel Liter gefüllt. Unterm Strich sind bislang insgesamt 561,84 Kilogramm zusammen gekommen. Dazu beigetragen haben jene rund 15 780 Erlangerinnen und Erlanger, die in dem Projekt eingebunden sind, das sind pro Kopf rund 36 Gramm Recyclinggut.

Dagegen hat man es in der Nachbarstadt Fürth auf 61 Gramm pro Kopf gebracht. Der tiefere Sinn des ganzen Projekts: Mit einem speziellen Verfahren werden die gebrauchten Speiseöle weitgehend ohne Chemie in ihre Bestandteile zerlegt und zu Biokraftstoff mit einer besonders hohen Minderung von Kohlendioxid (CO2) verarbeitet. Aus einer Flasche Altspeisefett kann die Bio-Kraftstoff-Menge produziert werden, die für 20 Kilometer reicht, so die Firma. Soweit das Vorhaben, das sich am Ende nicht allein für das Thalmässinger Unternehmen rechnen soll.

Auch die Umwelt soll davon profitieren. Denn das Ganze wird auch als Beitrag zur Ressourcenschonung gesehen, ferner zur Senkung der kommunalen Abwasserkosten. Denn gebrauchte Speiseöle werden bekanntlich von privaten Haushalten meist per Abwasch über die Kanalisation entsorgt und führen dort zu Verschmutzungen und Blockaden. Zuweilen bilden sich im Untergrund auch richtige "Fettberge", die nur mit reichlich Aufwand entfernt werden können.

