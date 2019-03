"Bunt gegen Rassismus": Erlanger Schüler setzen ein Zeichen

Hunderte gingen zum Finale der "Wochen gegen Rassismus" auf die Straße - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Jede Aktion braucht ein Finale. Und der Abschluss der "Wochen gegen Rassismus" ist die von der Stadt-SMV organisierte Demonstration mit dem Titel "Bunt gegen Rassismus". Mehrere Hundert Teilnehmer zogen durch die Straßen Erlangens, um ihren Standpunkt gegen Rassismus klarzumachen.

"Es ist wichtig, zu zeigen, dass auch wir bereit sind, etwas dafür zu tun!", so Thomas Voit von der Stadt-SMV. Zu der fünften, alljährlich veranstalteten Demonstration begrüßte Oberbürgermeister Florian Janik am Rathausplatz die Teilnehmer. Im Anschluss setzte sich der Umzug dann Richtung E-Werk in Bewegung.

tik