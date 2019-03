Von abnormal schnellen Sprechgesängen über offenbarende Balladen bis hin zum rappigen Punkrock: Wie vielfältig sein Repertoire ist, zeigte Samy Deluxe am Mittwochabend eindrucksvoll in der vollen Heinrich-Lades-Halle.

Am Sonntagabend ist die Fahrerin eines Opel bei Kalchreuth (Lkr. Erlangen-Höchstadt) aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Wagen landete so unglücklich im Graben, dass sich die Motorhaube in den Boden grub, während das Heck in die Luft zeigte. Die Fahrerin und ihr Kind wurden leicht verletzt.