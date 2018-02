In ganz Indien wird Sankranthi gefeiert, und nicht nur in ganz Indien, sondern auch in Erlangen. Beim "Kaanum Pongal" versammeln sich Frauen bei ihren Familien, beten für ein gutes Jahr und essen gemeinsam. Dies fand nun zum ersten Mal hier mit Indern aus Erlangen und Herzogenaurach statt. © Edgar Pfrogner