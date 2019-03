Bunte Sitzmöbel sollen Erlangen gemütlicher machen

ERLANGEN - Es gibt zu wenig Sitzgelegenheiten – auf dem Rathausplatz wie überhaupt in der Innenstadt. Das meint jedenfalls die Grüne Liste (GL) und die SPD-Fraktion. Sie fordern deshalb, dass die Stadt entsprechend "aufgemöbelt" wird.

Solche oder ähnliche mobile Sitzhocker möchte man demnächst auf den Rathausplatz stellen, um so unter anderem dort die „Aufenthaltsqualität“ zu steigern. © Foto: UNION-FreiraumMobiliar



An öffentlichen Sitzplätzen mangelt es. Außerdem sind die Bänke oftmals nur mit einer oder zwei Personen besetzt. Und da die "Hemmschwelle meistens zu groß ist", gesellen sich dann andere nicht gerne dazu. Auch deshalb wären Einzelsitze, die quasi in loser Formation herumstehen, durchaus von Vorteil, so meint die GL in ihrem Antrag, der unlängst im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss zur Sprache kam.

Ähnliches schwebt auch der SPD vor. Sie könnte sich gut mobile Bänke oder dergleichen vorstellen, mit denen die "Aufenthaltsqualität und insbesondere die Kommunikationsfunktion des öffentlichen Raumes" gesteigert werden könnte. Überdies sollte sich die Verwaltung noch Gedanken machen, ob man die gewünschten Sitzgelegenheiten auch mit "mobilem Grün" kombinieren könnte.

Innenstadt sei "erschreckend unmöbliert"

So ganz konnte OB Florian Janik dem Anliegen nicht folgen. Denn gerade in den letzten zwei Jahren habe sich doch etwas getan und es seien "einige Bänke" aufgestellt worden – aber das ist offenbar eine Sache der "subjektiven Wahrnehmung". Für Beirat Andreas Brock ist die Innenstadt jedenfalls "erschreckend unmöbliert".

Letztlich jedoch stießen die beiden Anträge reihum auf offene Ohren. Fraktionschef Jörg Volleth und seine CSU stehen dem "Möblierungsgedanken sehr offen gegenüber". Johannes Pöhlmann (Linke) hob die Wichtigkeit solcher Sitzgelegenheiten gerade für ältere Menschen hervor. Generell, so meinte Pöhlmann, war die Innenstadt "früher eher zum Einkaufen da, jetzt wieder mehr zum Leben". Andere Ausschussmitglieder erinnerten zudem an "seniorengerechte Sitzhöhen".

Zwei mögliche Standorte sind im Gespräch

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes ist das Metier der Planer. Und die sehen hier "neue Denkweisen und Lösungsansätze" für erforderlich und sind ebenfalls der Meinung, dass mit zusätzlichen mobilen Sitzangeboten die Innenstadt "belebt und ein weiterer Wohlfühlfaktor erzeugt" werden kann.

Zwei mögliche Standorte für das Aufstellen mobiler Sitzmöbel sind inzwischen ausgespäht worden. Sie markieren gleichzeitig Anfang und Ende der "Geschäfts- und Kulturachse" Hauptstraße und Nürnberger Straße. Kurzum: Auf dem Martin-Luther-Platz und dem Rathausplatz soll man sich künftig bequemer niederlassen können. Vorgeschlagen sind vier farbige "Wolkenliegen" aus Kunststoff für den Martin-Luther-Platz. Sie könnten vor dem Stadtmuseum oder dem Quartiersbüro platziert werden und so dem steinernen Platz gleichsam "als Farbtupfer dienen", hieß es.

Vier Liegen und dazu 24 Sitzhocker

Dagegen hält man mobile Sitzhocker auf dem Rathausplatz für das Richtige. Jene farbigen Hocker sollten späterhin an einem Ort gestellt und dafür ein bis zwei ältere Sitzbänke entfernt werden. Diese Sitzelemente, die die Verwaltung vorgeschlagen hat, wirken aufgrund ihrer Farbigkeit und ihres Materials nicht für geeignet, um sie noch mit Grünpflanzen zu kombinieren, hieß es.

Die vorgesehenen vier Liegen und dazu 24 Sitzhocker schlagen mit rund 21 000 Euro zu Buche. Das Geld soll in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Die Ausschussrunde zeigte sich einstimmig damit einverstanden.

Damit nicht genug. Im Stadtrat soll noch aufgezeigt werden, wo in den vergangenen Jahren in Sachen Sitzmöbel etwas passiert ist, so OB Janik. Danach sollte man darüber diskutieren, "wo man noch etwas machen könnte".

