Zum zehnjährigen Jubiläum der Ronald McDonald Oase hat es einen ganz besonderen Gast nach Erlangen verschlagen: Pop-Sängerin und Schirmherrin Sarah Connor traf den Kindern mit "Wie schön du bist" mitten ins Herz. Als Highlight gab's dann noch Selfies und Autogramme von der deutschen Pop-Königin. ZDF-Moderatorin Barbara Hahlweg führte durch den Abend und nahm am Ende eine Spende in Höhe von 7000 Euro für die Oase entgegen.

In einer spektakulären Aktion ist der Kleine Bischofsweiher nordöstlich vom "Dechsi" abgefischt worden. Morgens um sieben haben sich die rund 30 Männer mit Netzen und Keschern an die Knochenarbeit gemacht. Am Ende gab es aber eine ordentliche Ausbeute zu verkünden. 300 Zentner Karpfen, zahlreiche Rotaugen und Schleien landeten in den Eimern.