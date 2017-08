Buntes Europa: Graffiti-Kunst in Baiersdorf

Fantasiebildern zum Kontinent verschönern den Bahnhof - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Der Bahnhof der Stadt Baiersdorf ist 2016 barrierefrei umgebaut worden. Nach der Sanierung ist der Bahnhof von hunderten Metern von Betonflächen eingerahmt, die eher trist und wenig einladend wirkten. Jetzt nicht mehr: Der Beton ist hinter einem grell-bunten Monumentalgemälde verschwunden.

Denn die Stadt Baiersdorf hat die Graffiti Akademie Style Scouts beauftragt, ein Gesamtkonzept zur Gestaltung der Bahnhofsunterführung zu entwickeln: die Track Art Days.

Die Track Art Days sind ein Graffiti Art Event geworden, bei dem über 250 Quadratmeter Betonrampen und Tunnelfläche sowohl von Kindern und Jugendlichen der Grund- und Mittelschule Baiersdorf in Workshops so wie auch von insgesamt 16 professionellen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet worden. Die "Profi"-Sprayer waren Won (München), Vince (München), Fanta (München), Slider (Dresden), Omsk (Chemnitz), Bond (Leipzig), Jeroo (Stuttgart), Nasca (Berlin), Dejoe & Ryna (Berlin), Town (Nürnberg), Kid crow (Nürnberg), Aloe (Nürnberg), Julian Vogel (Nürnberg), Haks 1 (Nürnberg), Cris (Nürnberg) und Fokus (Fürth)

Die beteiligten Schülerinnen und Schüler und auch die Graffiti Artists waren eingeladen, zum Thema "Europa" frei zu assoziieren und ihren individuellen visuellen Beitrag zu leisten.

Das Thema "Europa" ist heute mehr als aktuell. Europa und seine historischen, ideellen und kulturellen Aspekte sollten in den Fokus gerückt werden. Dazu gehörten natürlich auch Punkte wie Bewegung oder Fortschritt, aber auch soziale Aspekte und grenzübergreifende Solidarität zwischen Menschen.

Flächen, an denen sich Graffiti-Künstler erlaubterweise austoben können, sind eher rar gesät. In Baiersdorf haben jüngst 16 renommierte Künstler aus ganz Deutschland die Möglichkeit bekommen die Bahnhofsunterführung mit der Sprühdose zu verschönern - vollkommen legal. Jetzt ist die Meerrettichstadt um eine Attraktion reicher. Die Graffiti-Künstler haben über 100 laufende Meter Betonrampen und Tunnelflächen mit spannenden und farbenfrohen Gestaltungen veredelt und aus schmucklosen Betonwänden ein monumentales Gesamtkunstwerk gemacht.An den Aufgängen an der Westseite des Bahnhofs sprühten auch Grund- und Mittelschüler mit.