Bürger-Brunch in Erlangen für einen guten Zweck

ERLANGEN - "Gemeinsam genießen" in einem gepflegten Ambiente – dazu lädt die Bürgerstiftung Erlangen am Sonntag, 15. Juli, auf den Neustädter Kirchenplatz ein. Dort wird zum vierten Mal von 11 bis 15 Uhr der Bürger-Brunch über die Bühne gehen.

Ein "Picknick" unter freien Himmel mit der Familie, guten Freunden oder Kollegen. Jeder trägt sein Scherflein bei und bringt etwas mit: Süßes oder Saures, Sekt oder Selters, ein rustikales Vesper, eine Kanne Kaffee, einen Salat, Besteck, Kerzenständer — kurzum: alles, was das Genießerherz höher schlagen lässt. Nebenbei können sich die Tischgemeinschaften auch als "Gesamtkunstwerk" präsentieren, indem sie sich fantasievoll in Schale werfen und das Outfit passend mit dem Tischdekor abstimmen. Die schönsten Auftritte werden prämiert.

Warum sollte man das Sonntagsfrühstück immer nur in den eigenen vier Wänden genießen? Das dachten sich auch die Mitarbeiter der Bürgerstiftung Erlangen und organisierten kurzerhand den Bürger-Brunch, der an diesem Sonntag schon zum dritten Mal stattfand. Auf dem Neustädter Kirchenplatz reihte sich Tisch an Tisch, die Besucher kamen teils in festlicher Kleidung und brachten allerhand Leckereien mit sich.