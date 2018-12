Bürger im Landkreis ERH wollen mitwirken

Misstrauen in Politiker bedeutet nicht Politikverdrossenheit, sondern Mitwirkungswillen - vor 1 Stunde

ERLANGEN-LAND - Redakteurinnen und Redakteure der Erlanger Nachrichten werfen einen Blick zurück auf das sich dem Ende zuneigende Jahr 2018. Sehr subjektiv und, ja, auch eklektisch. Das Mitmischen der Bürger in Politik und Gesellschaft ist das Thema von Dieter Köchel.

Zu Fall brachte der Bürgerentscheid in Baiersdorf das Gewerbegebiet im Norden der Stadt. Foto: Dieter Köchel



Politikverdrossenheit? Davon kann im Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht die Rede sein. Unverdrossen agieren nicht nur Stadt- und Gemeinderäte, sondern mischen sich Bürgerinnen und Bürger zunehmend in die Politik und das gemeindliche Leben ein. In jeder Hinsicht.

Nehmen wir einmal das Ortsjubiläum 775 Jahre Bubenreuth. Das Motto lautete: "Ich schenke meiner Gemeinde . . .". Da flossen die Gaben reichlich. Das fing an bei Geldspenden verschiedener Unternehmen, die sich Sonderaktionen einfallen ließen, um speziell für Bubenreuth Geld zu sammeln. Und das setzte sich natürlich fort in ideellen Gaben, indem sich viele große und kleine Bürger für ihre Gemeinde engagierten. Da erzählte der Musikkindergarten die Geschichte Bubenreuths in einem Musical. Da veranstalteten die Kirchweihburschen die Sommerolympiade; da gab es ein Kunstwochenende mit Werken von Bubenreuthern, organisiert von Heimatverein und Kunsttreff; da gab es aber auch den großen Jubiläumslauf oder das Theaterstück der Kolping-Theatergruppe, die das Jubiläumsspiel von 1993 wieder aufleben ließ.

Das Ortsjubiläum freilich hat nur deutlich vor Augen geführt, was gang und gäbe ist: Dass sich Bürger engagieren, in Gesang- oder Sportvereinen, in Verbänden und Hilfsorganisationen oder auch einzeln, und natürlich nicht nur in Bubenreuth, sondern in allen Städten und Gemeinden im Landkreis.

Und sie sind auch in der Politik aktiv. Mehr als früher? Auf jeden Fall anders als ehedem. Vor 1968 sind Bürger entweder Mitglied einer Partei geworden oder haben sich gleichsam fatalistisch der repräsentativen Demokratie ergeben. Die gewählten Gemeinderäte, Kreisräte, Landtags- oder Bundestagsabgeordneten werden’s schon richten, dachten sie.

Mit der Studentenbewegung erlitt das Untertanentum einen ersten Knacks. Linke Parteigründungen schossen aus dem Boden wie Schwammerl. Es formierten sich etliche der sogenannten "Ein-Punkt-Bewegungen", von denen die Friedensbewegung und die Anti-AKW-Bewegung die bekanntesten waren. Aus denen wiederum sich die Grünen entwickelten — vereinfacht gesagt.

Im Lauf der Jahre emanzipierten sich die Bürger immer mehr. Das Volksbegehren "Mehr Demokratie in Bayern" brachte die Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene 1995 auf den Weg. In den ersten Jahren wurde dieses Instrument nur spärlich in Anspruch genommen.

Doch in jüngerer Zeit sind Bürger immer öfter bereit, Entscheidungen, die in Kreistagen und Kommunen getroffen werden, per Bürgerbegehren anzufechten. Auf diese Weise wurde eine Beteiligung des Landkreises Erlangen-Höchstadt an der Stadt-Umland-Bahn zu Fall gebracht, ebenso die Vorplanungen für ein eventuelles Baugebiet West III in der Stadt Erlangen oder ein Gewerbegebiet im Norden von Baiersdorf.

Woran aber liegt es, dass Bürger den Politikern immer häufiger ihr Misstrauen aussprechen? Lauscht man in Bürgerversammlungen und in Bürgerfragestunden nach Ratssitzungen hin, sind verschiedene Gründe für den Argwohn herauszuhören. Bürger unterstellen der politischen Kaste teilweise Kungelei — vor allem mit der Wirtschaft.

Und Bürger wollen mehr direkte Demokratie.

Das bedeutet, sie wollen in politische Entscheidungsprozesse von Anfang an eingebunden werden. Nicht selten war im ablaufenden Jahr von Gemeindeoberhäuptern zu hören, bei den Bürgern spielten vorwiegend Partikularinteressen eine Rolle, die Gemeindepolitik müsse jedoch das Gesamtwohl der Gemeinde im Auge haben. Viele Gemeinden reagieren auf das gewachsene politische Selbstbewusstsein der Bürger inzwischen, indem sie bei wichtigen Vorhaben frühzeitig Bürgerinformationsveranstaltungen anbieten. Vielen Bürgern reicht das nicht mehr, sie wollen mitentscheiden, wie sich ihre Gemeinde entwickeln soll.

Das ist so in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen. Auch auf kommunaler Ebene liegt die Planungs- und Entscheidungshoheit bei der Gemeinde, sprich: den gewählten Vertretern in Gemeinde- oder Stadtrat. Ein ebenso spannender wie anhaltender Konflikt.

Dieter Köchel Redaktion Erlangen E-Mail