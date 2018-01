Bürgermeister von Erlangens Partnerstadt Besiktas abgesetzt

ERLANGEN - Die türkische Regierung hat den Bürgermeister von Erlangens Partnerstadt Besiktas, Murat Hazinedar, seines Amtes enthoben. Gegen den Politiker der größten türkischen Oppositionspartei CHP laufen unter anderem Untersuchungen wegen Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung.

Murat Hazinedar (l.) und Ruhi Teksifer, der als Architekt der Partnerschaft zwischen Erlangen und Besiktas gilt. Foto: Foto: privat



Michael Greißel, den Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Erlangen-Besiktas, traf die Nachricht überraschend. Er habe Murat Hazinedar zwei Mal zu Gesprächen getroffen. "Dabei war er um Öffentlichkeitswirksamkeit bemüht, auch was Europa betrifft, und zeigte sich offen und weltläufig", erinnert sich Greißel.

Gleichwohl habe es die Partnerschaft mit Erlangen beim jetzt abgesetzten Bürgermeister nicht ganz so leicht gehabt wie bei seinen beiden Vorgängern. Greißel empfiehlt allerdings, sich angesichts der spannungsreichen Lage in der Türkei von Spekulationen fernzuhalten.

"Wir wollen als Partnerschaftsverein das Fähnlein der Freundschaft und Verständigung hochhalten", betont Michael Greißel. Es gehe jetzt darum, bestehende Kontakte weiter zu pflegen, Veranstaltungen anzubieten, türkischen Künstlern und Kulturschaffenden die Chance zu geben, sich in Erlangen zu präsentieren.

"Wir müssen damit rechnen, dass es ein bisschen dauert, bis sich auf politischer Ebene wieder etwas tun lässt", vermutet Greißel. Die Menschen in der Türkei seien in einer schwierigen Phase. Dort sei ein Rückzug ins Private zu erleben. Doch das Vertrauen aus der gemeinsamen Geschichte der Partnerschaft trage noch.

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens ist entsetzt über das Vorgehen des türkischen Staats und hat große Zweifel am rechtsstaatlichen Vorgehen der offiziellen Stellen. Bereits 2016 hatte Murat Hazinedar seinen Pass abgegeben müssen. Ein Besuch Hazinedars in Erlangen wurde damit unmöglich. Weder Susanne Lender-Cassens noch OB Florian Janik hatten so bislang die Möglichkeit, Murat Hazinedar persönlich kennenzulernen. Trotz allem wolle die Stadt aber weiter an der Partnerschaft mit Besiktas festhalten, so Susanne Lender-Cassens.

Hazinedar war bei den Regionalwahlen vor drei Jahren mit rund 77 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister von Besiktas gewählt worden. Der Istanbuler Stadtteil ist eine Hochburg der oppositionellen CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), die assoziiertes Mitglieder Sozialdemokratischen Partei Europas und Vollmitglied der Sozialistischen Internationale ist.

Seit September 2003 ist Besiktas, das unter anderem für seinen Fußballclub bekannt ist, Erlangens "Bruderstadt".

Die 200 000 Einwohner Metropole liegt direkt am Bosporus, im europäischen Teil Istanbuls.

Neben dem reichen historischen Erbe, das mehrere Museen füllt, beherbergt der Stadtteil in Vierteln wie Etiler eine bunte Unterhaltungs- und Kneipenszene. Einmal jährlich finden in Besiktas Kunst- und Kulturwochen statt.

Die größte Bedeutung kommt Besiktas heute als moderner Wirtschaftsstandort zu, an dem mehr als 2000 nationale wie internationale Unternehmen — darunter auch die Siemens AG — vertreten sind. Zugleich ist Besiktas die wichtigste "Universitätsstadt" der Türkei: Fünf Hochschulen mit 19 Fakultäten sind hier zu Hause. Nicht zu Unrecht beansprucht man hier, die reichste Kommune des Landes mit dem höchsten Bildungsstand zu sein.

Universitäre Kontakte sind daher ein wichtiger Schwerpunkt der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Besiktas und Erlangen.

