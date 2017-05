Bus in Erlangen bremste heftig: Mehrere Kinder verletzt

Fünf Schüler mussten in die Klinik gebracht werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil ein Linienbus auf der der Äußeren Brucker Straße eine Vollbremsung machen musste, sind zahlreiche im Bus sitzende Kinder verletzt worden. Der Rettungsdienst war im Großeinsatz.

Wegen einer Vollbremsung eines Linienbusses in der Äußeren Brucker Straße sind zahlreiche im Bus sitzende Kinder verletzt worden. Der Rettungsdienst war im Großeinsatz. © Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor neun Uhr ist der in Höhe der Feuerwehr auf der Busspur in der Äußeren Brucker Straße in Richtung Innenstadt fahrende Linienbus der Linie 285 von einem Pkw derart behindert worden, dass er scharf bremsen musste.

16 Kinder, die mit ihren Betreuern einen Ausflug machen wollten, wurden derart durcheinander geschleudert, dass mehrere von ihnen verletzt wurden.

Zwei Notärzte im Einsatz

Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften eilte zum Unfallort.



Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, den Besatzungen von zwei Rettungswagen und von zwei Krankentransportwagen sowie einem Einsatzleiter für den Rettungsdienst vor Ort, um die verletzten Kinder zu versorgen und die anderen zu betreuen.

Feuerwehr versorgte die Kinder

Fünf Kinder mussten laut BRK in die Klinik gebracht werden. Um die Äußere Brucker Straße nicht länger zu blockieren, wurde der Bus mit den weniger verletzten Kindern auf den Hof der Feuerwehr gefahren. Dort sind sie vom Rettungsdienst und von der Feuerwehr weiter versorgt und später von ihren Eltern abgeholt worden.

Einige weinten, anderen nahmen den Unfall scheinbar etwas leichter auf. Das Fahrzeug, das den Bus behindert hatte, hat die Fahrt offenbar fortgesetzt.

