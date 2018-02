C-Jugend des HC Erlangen ist fast schon Meister

ERLANGEN - Die Nachwuchs-Handballer des HC Erlangen sind nicht aufzuhalten: In der C-Jugend-Bayernliga gewann das Team das Spitzenspiel gegen die HSG Gröbenzell-Olching mit 25:23 (11:8). Mats-Ole Abend (14) erklärt, warum der Bayerische Meistertitel damit quasi schon sicher ist.

Erfolgreich im Spiel Erster gegen Zweiter: Die C-Jugendlichen des HC Erlangen (schwarze Trikots) gewinnen gegen die HSG Gröbenzell-Olching. © Michael Müller



Herr Abend, Sie haben das Spitzenspiel gewonnen. Wie war’s?

Es war wirklich sehr knapp, sehr intensiv, sehr nervenaufreibend. Für die Zuschauer und auch für uns auf dem Feld.

Geführt haben die Gäste aber nie.

Nein, wir hatten immer ein paar Tore Vorsprung. Das war beruhigend, ein gutes Gefühl.

Es war das Duell Erster gegen Zweiter. Waren Sie vorher aufgeregt?

Ich konnte die Nacht zuvor nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Teamkollegen ging es ähnlich. Wir waren alle sehr heiß auf das Spiel.

Konnten Sie die Nervosität ablegen?

In den ersten Spielminuten waren wir alle noch sehr aufgeregt und auch unkonzentriert. Dann habe ich aber gemerkt, dass der Großteil der Zuschauer in der Halle auf unserer Seite war. Es waren mehr Zuschauer als sonst, bestimmt 300.

Fast schon Meister: Mats-Ole Abend und der HCE. © Foto: Michael Müller



Im Hinspiel in Fürstenfeldbruck haben Sie noch unentschieden gespielt (21:21). Was war jetzt besser?

Insgesamt waren wir konzentrierter. Und natürlich hat man den Heim-Effekt gespürt, gerade bei so vielen Zuschauern. Trotzdem war ich erst in der letzten Minute sicher, dass wir das Spiel gewinnen.

Sie führen die Bayernliga-Tabelle nun mit 27:1 Punkten an, verloren haben Sie keines der 14 Spiele. Wer soll den HCE noch stoppen?

Wir dürfen noch zwei der letzten vier Spiele verlieren, dann sind wir trotzdem Erster. Ich bin mir sicher, dass wir Meister werden. Die anderen Teams sind nicht so gut wie Gröbenzell-Olching oder Coburg (Tabellendritter, d. Red.).

Gab es schon eine Meisterfeier?

In der Kabine sind wir abgegangen, haben gefeiert und laut Musik gehört. Danach waren wir mit allen Eltern gemeinsam essen. Eine große Meisterfeier ist nicht geplant. Aber vielleicht kommt das noch.

Wird es Ihr erster Meistertitel?

Ja. Ich spiele im zweiten Jahr in der C-Jugend, in der Vorsaison war ich noch in der C2 in der Landesliga. Die C1 ist im vergangenen Jahr Bayernliga-Vizemeister geworden.

Noch eine Frage zu Ihrem Namen, beziehungsweise zu Ihrem Vater, Ralf Abend, der auch Ihr Trainer ist. Hat er Sie zum Handball gebracht?

Ja, vor sieben Jahren habe ich beim HCE angefangen, parallel noch Fußball. Das habe ich im Sommer aufgehört. Im Handball habe ich mehr Freunde und es ist ein extrem cooler Sport.

Jetzt ist der Papa sicher stolz.

Ja, sehr. Beide Trainer sind sehr stolz.

HCE: Koch, Kuch, Preißler, Weber (1), Poser (1), Schöneshöfer (2), Merk (2), Kokott (1), Eule (7), Lehmacher (7/2), Neuner (2), Abend (2).

