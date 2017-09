2017 Bundestagswahl Cem Özdemir auf Wahlkampf-Tour in Erlangen

Grünen-Spitzenkandidaten stellte sich den Fragen der Besucher - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Wahlkampf-Auftritt der besonderen Art: Der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, stellte sich im Erlanger Röthelheim-Biergarten den Fragen des Publikums.

Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir, stand den Besuchern im Erlanger Röthelheim-Biergarten Rede und Antwort. © Klaus-Dieter Schreiter



Das Experiment ist gelungen. Zumindest in Erlangen. "Wir machen nicht die übliche frontale Veranstaltung mit einem Cem Özdemir, der alleine redet", sagte Peter Weierich, Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen am Samstagnachmittag kurz vor Beginn des WahlkampfAuftrittes des Spitzenkandidaten. Der Besuch im Erlanger Röthelheim-Biergarten werde nach dem Town Hall-Prinzip ablaufen, also in lockerer Frage- und Antwort-Atmosphäre, so wie man Debatten etwa von Bürgerversammlungen in US-Rathäusern kennt. "Das neue Format soll dialogorientiert sein", so Weierich.

Bilderstrecke zum Thema Grünen-Chef Özdemir auf Wahlkampftour in Erlangen Nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Am Samstag hat der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, Station in Erlangen gemacht.



Und das war der gut besuchte und ungewöhnliche Auftritt des prominenten Grünen-Politikers auf jeden Fall. Auf jedem der Tische fanden sich Stift und Papier, auf dem die Gäste ihre Fragen an den Bundesvorsitzenden stellen und an Weierich weiterreichen konnten.

Das, was die Frauen und Männer aus den Reihen der (laut Veranstalter) rund 300 Gäste vom Grünen-Chef wissen wollten, waren vor allem Fragen zur Türkei. Özdemirs klare Haltung: "Eine Bundeskanzlerin und ein Außenminister dürfen bei einem Besuch am Check-In-Schalter nicht die Menschenrechte abgeben."

Aber auch an Özdemirs Positionen zur Integrations-, Flüchtlings- und Verkehrspolitik sowie zur Massentierhaltung waren die Besucher interessiert. Diese Ausführungen, lobte am Ende der örtliche Bundestags-Direktkandidat Helmut Wening augenzwinkernd, hätte er dazu selbst nicht besser geben können: "Höchstens etwas kürzer, aber ich bin ja auch Polizist und Du, lieber Cem, Berufspolitiker".

