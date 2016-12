Chanukka-Leuchter strahlt mitten in Erlangen

Jüdische Kultusgemeinde begeht seit 2006 Tradition auf dem Hugenottenplatz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das diesjährige Chanukka-Fest ist in Erlangen ein ganz besonderes: Bereits seit zehn Jahren findet es auf dem Hugenottenplatz statt. Das freut vor allem OB Florian Janik.

Lichter der Hoffnung und der Versöhnung in finsteren Zeiten: Rabbiner Meir Daus entzündet auf dem Hugenottenplatz Kerzen am Chanukka-Leuchter. © Harald Sippel



Die Zeiten sind finster. Daran erinnert in diesem Jahr beim Entzünden des Chanukka-Leuchters jeder Redner: Ob Ester Klaus, die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde, Rabbiner Meir Daus oder Oberbürgermeister Florian Janik – alle machen vor rund 100 Gästen deutlich, wie wichtig es ist, Hass und Gewalt eben nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, sondern auf die Kraft des Glaubens und der Versöhnung zu setzen. „Wir zünden die Lichter nicht nur in Synagogen und unseren Wohnungen an, sondern wir verbreiten das Wunder, wir stellen die Lichter hier auf den Platz, alle sollen es sehen“, sagt denn Ester Klaus.

Dass die Jüdische Kultusgemeinde, die gemeinsam mit der Stadt und dem Freundeskreis die jüdische Tradition seit zehn Jahren auf dem Hugenottenplatz begeht, stellt Janik besonders heraus: „Jahrzehntelang wurde das Fest nicht in der Öffentlichkeit gefeiert, und das war kein Zufall, sondern hat, wie in jeder anderen deutschen Stadt, eine Ursache“, betont er — und erinnert damit an die grausamen NS-Verbrechen.

Dass Juden ihr Licht endlich wieder mitten in der Stadt entzünden, freue ihn besonders.

