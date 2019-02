Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Schutt und Asche: Brücke über A3 bei Erlangen abgerissen Rund zwölf Stunden dauerte es, bis Beton und Stahl in Schutt und Asche lagen: Eine ganze Armada an Spezialisten war in der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um im Zuge des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen eine knapp 100 Meter lange Behelfsbrücke zwischen Bruck und Eltersdorf abzureißen.

Fridays For Future: 500 Schüler ziehen fürs Klima durch Erlangen Am Freitag nach Unterrichtsschluss haben in Erlangen rund 500 Schüler und Schülerinnen ihr Wochenende mit einer Demo für eine umweltfreundlichere Klimapolitik eingelautet. Mit kreativen Transparenten und Schilder zogen sie durch die Stadt und schlossen sich so den Fridays-For-Future-Protesten an, die weltweit stattfinden.

Warnstreik in Erlangen: Klinik-Mitarbeiter ziehen durch die Stadt Der zweite Warnstreik am Universitätsklinikum Erlangen ist Teil bundesweiter Arbeitskampfmaßnahmen. Erstmals wurden streikbedingt drei komplette Stationen geschlossen, die Patienten verlegt, sodass die Beschäftigten am Streik teilnehmen konnten. In Erlangen versammelten sich die Streikenden im E-Werk und zogen dann durch die Innenstadt.