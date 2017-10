Chemiedämpfe: Großeinsatz in der Kopfklinik Erlangen

Reinigungsmittel sollen eine chemische Reaktion ausgelöst haben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil in der Erlanger Kopfklinik ätzende Flüssigkeiten ausgelaufen sind, war ein Großaufgebaut an verschiedenen Einsatzkräften vor Ort. Sechs Personen hatten die Dämpfe offenbar eingeatmet.

Am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr stellten Mitarbeiter der Kopfklinik ätzende Dämpfe in einem Entsorgungsraum auf der Intensivstation der Kopfklinik fest. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, und die rückte mit großer Mannschaft an. Mit Chemieschutzanzügen drangen sie in das erste Obergeschoss vor, um die Lage zu erkunden. Dabei stellten sie fest, dass aus einem Sack ätzende Flüssigkeiten ausliefen. Sechs Personen – alles Mitarbeiter an der Klinik – hatten die Dämpfe offenbar bereits eingeatmet. Sie wurden von Notärzten versorgt und in die Medizin gebracht. Zwei weitere Mitarbeiter konnten nach der Begutachtung der Ärzte wieder entlassen werden. Patienten waren offenbar nicht betroffen.

Die Feuerwehr war mit rund 25 Kräften einschließlich der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt im Großeinsatz und hatte auch die Spezial-Abrollbehälter für Gefahrgut und für Atemschutz im Einsatz. In letzterem sind zusätzliche Atemschutzgeräte gelagert. Die waren nötig, weil mehrere Trupps längere Zeit unter schwerem Atemschutz im Einsatz waren. Die Kräfte bargen die bislang unbekannten Flüssigkeiten und verstauten sie in Spezialbehältern. Nach dem Einsatz wurden die Feuerwehrleute noch vor Ort dekontaminiert und die Einsatzkleidung sicher verpackt.

Das Rote Kreuz war unter anderem mit der Unterstützungsgruppe der Sanitätseinsatzleitung vor Ort, um Verletzte zu registrieren. Ein Großaufgebot an Rettungswagen stand in den umliegenden Straßen in Bereitschaft. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und hatte die Zufahrtsstraße zur Kopfklinik gesperrt.

Laut einem Kliniksprecher konnte der Betrieb der Kopfklinik trotz des Großeinsatzes weiter laufen. Es mussten auch keine Bereiche evakuiert werden.

Einsatz Erlangen © ToMa/Eberlein



Einsatz Erlangen Foto: ToMa/Eberlein



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.









kds