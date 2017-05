Christine Jahn ist neue Pfarrerin in Baiersdorf

Nach Stationen in München und Hannover kehrt die Erlangerin in ihre Heimat zurück — Den Glauben stärken - vor 2 Stunden

BAIERSDORF - Die Stadt hat eine neue evangelische Pfarrerin: Christine Jahn.

Pfarrerin Christine Jahn (re.) neben Vize-Dekanin Gerhild Krüger auf dem Weg zur Kirche. © Foto: Harald Hofmann



Pfarrerin Christine Jahn (re.) neben Vize-Dekanin Gerhild Krüger auf dem Weg zur Kirche. Foto: Foto: Harald Hofmann



Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der St. Nikolauskirche ist Pfarrerin Christine Jahn durch die stellvertretende Dekanin Gerhild Rüger in ihr neues Amt eingeführt worden. Die in Erlangen aufgewachsene Pfarrerin tritt die Nachfolge von Leo Förster an, der bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Oktober letzten Jahres 18 Jahre lang die evangelische Gemeinde Baiersdorfs betreut hatte.

Als Pfarrerin war Christine Jahn in Würzburg und Murnau tätig, als Kirchenrätin wirkte sie in München und in Hannover als für Gottesdienstfragen zuständige Oberkirchenrätin. Nun ist die Pfarrerin in ihre "Heimat" zurückgekehrt und freut sich wieder auf den Gemeindedienst. In Baiersdorf möchte sie sich nicht nur in das hier gewachsene Gemeindeleben "einfädeln", vielmehr will sie auch ihre vielfältigen Erfahrungen mit einbringen.

Besonderes Interesse hat die neue Pfarrerin an der Pflege und Stärkung des Glaubens, an der Seelsorge und an den Fragen der Zeit. Und schließlich liegt ihr am Gottesdienst, in dem alles zusammenkommt: "Er ist Quelle des Glaubens und Balsam für die Seele, Fenster zu Gott und Tür zur Welt."

hh