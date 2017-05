Die Dritte Dimension lebt - und zwar in der aktuellen Sonderausstellung des Siemens MedMuseums in Erlangen. Das Haus zeichnet mit der Schau die Entwicklung von 3D-Visualisierungstechniken in der Medizin nach - und zeigt dabei Wachsmodelle ebenso wie Röntgentechniken und 3D-Drucker.