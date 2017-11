Die Tribesmen Erlangen sind hart im Nehmen. Im Schneematch und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt spielten sie in der ersten Lacrosse-Bundesliga gegen die Freiburg Pumas. Mit Erfolg: Erlangen gewann mit 13:5.

Wasser marsch! Die Erlanger Stadtwerke luden zu einem Tag der offenen Tür in ihr Wasserkraftwerk an den Werkern ein. Führungen in und um die sanierte Anlage, Ausstellungen und ein Energie-Erlebnispfad begeisterten Kinder, Jugendliche und die erwachsenen Gäste.