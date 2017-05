Cricket in Erlangen ist wie Fußball auf indisch

ERLANGEN - Eintönig und sinnfrei wirkt das Spiel am Anfang. Wenn man aber verstanden hat, worum es geht, könnte eine Partie des Erlanger Cricket Clubs (ECC) nicht spannender sein.

Was machen die denn da? Wenn man als Spaziergänger an dem Cricket-Feld im Wiesengrund vorbeikommt, bleibt man meist erst einmal verwundert stehen und schaut dem Erlanger Cricket Club beim Spielen zu. © Foto: Harald Sippel



Ein Wurf, ein Schlag, Rennen und Beobachten, ein gelungener Fang und ein emotionaler Jubel. So würden das Cricketspiel des Erlanger Cricket Clubs wohl die meisten Passanten im Wiesengrund beschreiben, die am Sonntag das Derby gegen Nürnberg beobachtet haben. Doch hier und da finden sich ein paar Interessierte, die sich doch etwas mehr Zeit nehmen und sich näher mit dem Sport befassen möchten.

"Wenn schönes Wetter ist, setzen sich hauptsächlich jüngere Leute mit einer Decke auf die Wiese und schauen den Jungs beim Spielen zu", sagt der Betreuer der ECC-Mannschaft, Udhay Kumar. So eintönig und sinnfrei das Spiel anfänglich wirkt, so faszinierend und spannend wird es bei genauerem Hinsehen. Die Spieler verbinden diesen eigenartigen Sport mit Erinnerungen, mit ihrer Heimat, und schaffen es oft, diese Kraft und diese Faszination auch an die Zuschauer zu übertragen.

Der Erlanger Cricket Club, der das Derby am Ende auch gewinnt, besteht aus Pakistanis, Afghanen, Engländern und Indern. "Das Cricketspielen ist für uns so normal, wie das Fußballspielen für euch", erklärt einer der Spieler, der kurz davor von einem Nürnberger aus dem Spiel geworfen wurde. Doch das macht ihm nicht allzu viel aus. Für ihn zählen die Werte, die dieser Sport zu vermitteln versucht: Zusammenhalt, faires Miteinander und Spaß am Spielen.

Beim Zuschauen ist nicht zu übersehen, dass alle Beteiligten mit vollem Elan und viel Spaß bei der Sache sind. Die Harmonie, die zwischen den Spielern herrscht, ist in den populären Sportarten kaum noch zu beobachten, vor allem aber die Freude am Gewinnen und am Punkten beeindruckt beim ECC. "Cricket und die Jungs sind echt cool, mal etwas anderes als Fußball. Mir gefällt es.", sagt Mirko Heitschmer, der wöchentlich in den Wiesengrund zum Joggen kommt und Cricket für sich entdeckt hat.

Der Ehrgeiz fehlt bei aller Lockerheit und Freude allerdings nicht. Viele Spieler haben sich das Mitspielen in der bayerischen Auswahl, die in einem Deutschland Cup gegen andere Bundesländer antritt, als Ziel gesetzt. Das gilt auch für das Erlanger Jugendteam, das der Verein durch die steigende Anzahl der Flüchtlingskinder gründen konnte. Für eine funktionsfähige Mannschaft reicht es aber im Moment noch nicht. "Die Anzahl der Spieler ist einfach noch zu gering.", erklärt Udhay Kumar. Man solle allerdings nicht den Kopf hängen lassen und alles Mögliche tun, um diesen Sport weiter aufleben zu lassen.

Trotz allen positiven Seiten steht der Cricket Club in der Kritik. "Wir sind den Einwohnern zu laut, bewegen uns aber deutlich unter der festgelegten Grenze", sagt Udhay Kumar. Cricket ist nicht nur für die in Erlangen lebenden Flüchtlinge eine wunderbare Möglichkeit, ihrer Heimat ein Stück näher zu kommen, sondern auch eine Bereicherung für die Sportvielfalt der Stadt. Umso wichtiger sei es, diese Sportart und diese sympathische Gruppe zu fördern. Damit auch in Zukunft die Bälle durch den Wiesengrund fliegen können.

