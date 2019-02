Crosslauf in Eckental: Crossig und schnell

ECKENTAL - Der Crosslauf der LG Eckental lockte mehr als 200 Sportler zum ASV Forth. Dies waren zwar weniger als im Vorjahr, damals war das Event auch Mittelfränkische Meisterschaft. Nun war es "nur" eine Kreismeisterschaft. Die Organisatoren sind trotzdem zufrieden.

Über Stock und Stein: Das mögen die Sportler beim Crosslauf.



Auf dem Sportgelände des ASV Forth lag vereinzelt noch Schnee, kleine weiße Haufen auf dem grünen Rasen. Zumindest waren die Temperaturen deutlich über Null Grad geklettert. Doch während am Samstag noch die Sonne geschienen hatte, war am Sonntag beim Crosslauf der LG Eckental der Himmel Grau in Grau.

Trotzdem haben etwas mehr als 200 Läufer aller Altersklassen mitgemacht, vor allem Kinder, bei den Frauen und Seniorinnen haben sich zehn Sportlerinnen auf die 3500 Meter lange Strecke gewagt. Die Schnellste war nach 14:18 Minuten Annika Belz von der LG Erlangen. Bei den Herren holte Florian Lang den Gesamtsieg.

Beide sind damit Kreismeister. Organisatorin Edda Höllerer war zufrieden: "Die Strecke war anspruchsvoll, matschig und ein bisschen glatt." Doch die Läufer mögen das, sie wollen es "crossig".

