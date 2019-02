CSU fordert Einstellung der Stadtzeitung Rahausplatz1

Jörg Volleth und Birgit Aßmus stellten Antrag für den Stadtrat - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In einem Antrag der Erlanger CSU-Stadtratsfraktion fordern Jörg Volleth und Birgitt Aßmus Oberbürgermeister Florian Janik auf, die Stadtzeitung "Rathausplatz 1" sofort einzustellen. Die Stadtverwaltung sieht keinen Grund, auch zu handeln.

Rathausplatz 1 heißt die Stadtzeitung, die einmal monatlich erscheint und vom Presseamt herausgegeben wird. © Foto: Harald Sippel



Dies sei die logische Konsequenz aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs zu kommunalen Stadtzeitungen, so Jörg Volleth. Der Bundesgerichtshof hatte sich in einem Urteil im Dezember 2018 sehr deutlich zu den Inhalten und Aufmachungen von kommunalen Stadtzeitungen geäußert (Urteil vom 20. Dezember 2018 - I ZR 112/17).

Die Stadtzeitungen dürfen dem Urteil zufolge zum einen keine Konkurrenz zur Lokalpresse sein, und vor allem kein Medium zur einseitigen Darstellung der Politik des Oberbürgermeisters.

"Berichterstattung im Sinne des Oberbürgermeisters"

"Die von Ihnen ins Leben gerufene Stadtzeitung ,Rathausplatz 1‘ entspricht diesen Kriterien nicht. Hier findet definitiv nahezu ausschließlich eine presseähnliche Berichterstattung im Sinne des Oberbürgermeisters und seiner ,Ampelmehrheit‘ statt", schreiben Volleth und Aßmus in ihrem Brief an Oberbürgermeister Florian Janik (SPD).

Auf Anfrage der EN erklärte der städtische Pressesprecher Christofer Zwanzig, dass sich an der Sicht der Stadt auf den "Rathausplatz 1" seit dem BGH-Urteil nichts geändert habe. Die Stadt sehe weiterhin keinen grundsätzlichen Änderungsbedarf.

Weiter heißt es in der Stellungnahme vom Februar: "Der BGH stellt fest, dass eine Gesamtbetrachtung für die konkrete Beurteilung kommunaler Publikationen notwendig ist. Dabei müssen Art und Inhalt der veröffentlichten Beiträge auf ihre Neutralität sowie Zugehörigkeit zum Aufgabenbereich der Gemeinde untersucht und das äußere Erscheinungsbild mitgewertet werden."

Keine umfassende Darstellung von Verbänden, Vereinen und Sport

Die vom BGH genannten Kriterien halte "der Rathausplatz 1" ein. Im "Rathausplatz 1" erfolge keine umfassende Darstellung der sonstigen Geschehnisse in der Stadt (Kirchen, Verbände, Vereine, Sport, lokale Wirtschaftsberichte), was mit der kommunalen Informationsaufgabe nichts mehr zu tun hätte. "Keine dieser Beanstandungen treffen auf den "Rathausplatz 1" zu".

