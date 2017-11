CSU gegen neues Verwaltungsrathaus in Erlangen

ERLANGEN — Die Erlanger CSU lässt nicht locker. Sie zeigt den Plänen der Rathaus-Koalition aus SPD, Grüne und FDP noch einmal die knallrote Karte für das Vorhaben, das denkmalgeschützte Bürogebäude an der Gebbertstraße 1 gründlich zu sanieren und auf dem angrenzenden Schotterparkplatz einen Verwaltungsneubau zu errichten — die EN berichteten.

Der Ort, der derzeit die Gemüter erhitzt: Der Schotterparkplatz hinter dem Bürogebäude, auf dem ein Verwaltungsneubau entstehen soll. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



In diesen Plänen sieht die CSU schlichtweg ein "falsches Signal" und hat deshalb nun den "Antrag zur Nachprüfung" des Ausschussbeschlusses vom 17. Oktober gestellt. "Wir sind der Meinung, dass der Bau eines 3. Verwaltungsrathauses zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben ist. Auch der Standort an der Gebbertstraße als "Bürgertreffpunkt" und "Haus der Ideen" erscheint uns völlig ungeeignet", heißt es in einer Mitteilung der Stadtratsfraktion.

Schon in jener Oktober-Sitzung stemmten sich die Christsozialen vehement gegen das Vorhaben — aus vielerlei Gründen. Einer davon ist die künftige Nutzung des Areals. "Da die freie Fläche an der Gebbertstraße direkt neben dem Innovationszentrum Medizintechnik und Pharma (IZMP) liegt, sollte diese besser für die von der Universität geforderte notwendige IZMP-Erweiterung vorgehalten werden, auch wenn diese im Moment wohl nicht benötigt wird", so der neue Vorschlag der CSU.

Alles unter einem Dach vereinen — das ist dagegen die erklärte Absicht der Stadtregierung. Denn derzeit finden sich etliche Ämter der Stadt- und Bauverwaltung übers Stadtgebiet verteilt. Die meist angemieteten Flächen gehen ins Geld und sind "nicht gerade billig", wie Baureferent Josef Weber seinerzeit betonte. Rund 600 000 Euro löhnt die Stadt jährlich für die angemieteten Räumlichkeiten – ein "Abfluss von Mitteln", den Weber nicht gerne sieht. Außerdem herrsche dort in einigen Amtsstuben eine gewisse Raumnot.

Mit dem Vorhaben möchte man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das sanierte Gebäude und der anvisierte Neubau sollen miteinander verbunden werden, insgesamt etwa 5 000 Quadratmeter umfassen und künftig rund 300 Arbeitsplätze für Verwaltungsmitarbeiter bieten.

Alle bisher versprengten Standorte zu vereinen, ist aber nicht der alleinige Grund. Das Ganze möchte am Ende schon etwas mehr sein. Die Vorstellungen richten sich auf ein gleichsam ganzheitliches Dienstleistungszentrum mit Beratungen, Bürgerbeteiligungen, Ausstellungen und nicht zuletzt auf die Schaffung eines "ansprechenden Foyers" für Veranstaltungen. Dadurch werden "Transparenz und Bürgerfreundlichkeit erhöht", wie es in der Oktober-Sitzung des Bauausschusses hieß.

Natürlich kostet das Ganze ein paar Euro. Nach einer noch eher groben Hochrechnung würde das Vorhaben wohl mit 20 bis 26 Millionen Euro zu Buche schlagen – für die Sanierung des alten Gebäudes und die Errichtung eines viergeschossigen Neubaus samt Tiefgarage. Aber das momentan noch immer niedrige Zinsniveau wird von den Stadtoberen als "günstige Gelegenheit" gesehen.

Die Finanzierung selbst soll über den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen abgewickelt werden. Und auch das schmeckt der CSU überhaupt nicht. "Auch die geplante Finanzierung in Höhe von etwa 26 Millionen Euro, die der Eigenbetrieb Entwässerung (EBE) übernehmen soll, erscheint uns mehr als fragwürdig. Hier wird mit Taschenspielertricks gearbeitet, damit die hohen Investitionskosten nicht im städtischen Haushalt auftauchen. Der Schuldenstand des EBE würde auf zirka 130 Millionen Euro immens ansteigen", kritisiert die Fraktion in ihrer Mitteilung. Eine Folge dieses Finanzierungsmodell könnte sein — so befürchten jedenfalls die CSU-Räte, dass "in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger über die Erhöhung ihrer Kanal- und Abwassergebühren das neue Rathaus mitfinanzieren."

Dass mit dieser etwas anderen Art der Finanzierung letztlich alles seine Richtigkeit hat und man beileibe nicht von "Taschenspielertricks" reden könne, machte Josef Weber bereits in der Oktober-Sitzung deutlich.

Abwarten, und schauen, wie sich die Dinge entwickeln — das ist nach wie vor der Standpunkt der CSU. Denn für sie ist es durchaus absehbar, dass in den nächsten Jahren gerade im Bereich des Siemens Standorts Mitte "viele Büroflächen frei werden." Und auch vor diesem Hintergrund sehen sie den Neubau eines weiteren Rathauses, der "die Größenordnung des neuen Landratsamtes hat, die falsche Entwicklung und ein Missbrauch von Steuergeldern."

