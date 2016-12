CSU-Minister halten an Uni-Teilabzug aus Erlangen fest

MÜNCHEN/ERLANGEN - Die beiden CSU-Minister Ludwig Spaenle (Wissenschaft) und Markus Söder (Finanzen) sind entschlossen, mit der Entwicklung der FAU eines der größten Wissenschaftsprojekte in Bayern mit Nachdruck zu realisieren. Das bekräftigen die Ressortchefs in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Die TechFak "auf AEG" hätte eines der Prestigeprojekte in Nürnbergs Universitäts-Konzept werden sollen. Nun scheint der Traum geplatzt. Foto: Hagen Gerullis



Wie berichtet, wird nun der Umzug weiter Teile der Technischen Fakultät (TechFak) der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) auf das Nürnberger AEG-Gelände doch nicht stattfinden. Die Gespräche zwischen der Eigentümerin, der MIB-Gruppe, und dem Freistaat sind endgültig geplatzt. Immer wieder hatten sich die Verhandlungen über den Kauf des Areals zu einem Preis von mehr als 100 Millionen Euro verzögert.

Dennoch will Minister Söder nicht an dem Vorhaben rütteln: „Es steht fest: Die geplante Verlagerung nach Nürnberg wird umgesetzt“, betonte er laut Pressemitteilung. Und Spaenle ergänzte: „Bei der Drehscheibe für Erlangen und Nürnberg ist es unser Ziel, vorrangig die wissenschaftspolitischen Zukunftschancen zu realisieren. Die Ermittlung der konkreten Raumbedarfe ist dafür die Grundlage“, betonte er weiter.

Wenn sich jetzt nach den Planungen der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und Technische Hochschule (TH) der Flächen- und Raumbedarf auf AEG nicht realisieren lasse, müsse man entsprechend handeln. Die Entwicklung der FAU sei auf einem guten Weg, so das Wissenschaftsministerium. Hier werde ein wissenschaftliches Konzept für den Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen unter Beachtung von wissenschaftlichen Synergien umgesetzt.

Die Verlagerung eines Teiles der Technischen Fakultät nach Nürnberg werde — wie mit der Hochschulleitung der FAU geplant – realisiert. Wie mit dem Präsidium der FAU vereinbart, werde auch an der Ansiedlung der bisher noch in Nürnberg angesiedelten Lehrerbildung in Erlangen weiter gearbeitet. Minister Söder erklärte: „AEG war zu klein und zu teuer. Für den großen Wurf braucht es einfach mehr Platz.“

Der Freistaat werde jetzt auf Grund des fortentwickelten Konzepts einen Standort suchen, der den Bedürfnissen der FAU angepasst werden kann. Die Standortsuche erfolge in enger Abstimmung mit der Stadt Nürnberg, die als Trägerin der Planungshoheit den Standort mittragen muss. Ein neuer Campus sei auch eine Chance für die Stadtentwicklung. Als Standort soll offenbar unter anderem das Gebiet rund um die Brunecker Straße im Nürnberger Süden im Gespräch sein.

Es wurden, so das Finanzministerium, auch schon Gespräche mit Eigentümern möglicher Flächen für die Ansiedlung der Universität geführt, für die allerdings, auch auf deren berechtigten Wunsch hin, Vertraulichkeit vereinbart worden sei.

An den Umzugsplänen gab und gibt es immer wieder, insbesondere aus Erlanger CSU-Kreisen, Kritik. Anfang November, kurz vor dem 50. Jubiläum der TechFak, legten unter anderem Mitglieder des CSU-Arbeitskreises Hochschule, Forschung und Kultur Mittelfranken ein Papier mit Alternativen vor.

