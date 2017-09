Culcha Candela kommt nach Erlangen

"Culcha Candela" ist wieder unterwegs: Der Tournee-Auftakt findet am 1. Oktober im E-Werk statt. Vorab sprach unsere Mitarbeiterin Kasia Pauhse mit Mateo Jasik, der mit seiner Band gerade fleißig, wenn auch manchmal etwas zu schnell, auf Promotion-Tour unterwegs ist. Bevor es um das neue Album und ernste Themen ging, gab es etwas Smalltalk auf Polnisch — schließlich stammen beide aus Breslau.

„Wir schreiben immer wieder Lieder über Frauen“: Mateo Jasik (vorn) mit seinen Jungs von der Berliner Erfolgsband „Culcha Candela“. © Foto: Katja Kuhl



Vor genau zehn Jahren habt ihr mit "Hamma!" einen Mega-Hit gelandet. Gibt es eigentlich noch das Mädel über das ihr in dem Lied singt?

Mateo Jasik (lacht): Ja immer wieder gibt es die.

Immer wieder? Das heißt dieselbe Frau oder eine andere?

Jasik: Ja ja, ich meine, seit 2007 hat jeder von uns noch andere Frauen kennengelernt. Aber wir schreiben immer wieder Lieder über Frauen. Was gibt es denn Schöneres?

Stimmt. Ihr habt viele Lieder über Frauen. Schreibt ihr die Lieder dann auch für eine bestimmte Frau?

Jasik: Natürlich nicht. Das geht doch gar nicht. Wir sind ja mehrere Typen, da können wir nicht dieselbe Frau meinen. Wir haben ganz unterschiedliche Geschmäcker.

Ihr kommt nun aus dem großen Berlin, spielt auf großen Bühnen und kommt ins gemütliche Franken mit seinem kuscheligen E-Werk. Fallen euch so bestimmte Fans auf, oder gehen alle in der großen Masse unter?

Jasik: Wir sehen schon manchmal Leute, die wir schon mal gesehen haben. Die erkennen wir auf jedenfall wieder. Gewisse Gesichter begleiten einen in vielen Konzerten. Aber sonst nehmen wir die Leute als Großes und Ganzes war. Da war ein Blitzer oder? Scheiße schon wieder, da stand doch auch Radarkontrolle!

Wurdet ihr gerade geblitzt?

Jasik: Ja, aber die blitzen ja nicht alle. Ich habe auf jeden Fall rechts und links einen Blitzer gesehen. Und am Eingang des Tunnels stand Radarkontrolle. Und es war 80. Ich denke mal, dass Beate, unsere Radiopromoterin, so zehn Stundenkilometer zu schnell gefahren ist. Denk’ mal, dass sie so 15 bis 30 Euro bezahlen muss. Schon wieder übrigens (lacht).

Weil ihr gerade im Auto seid, hört ihr eigentlich eure eigenen Lieder im Auto?

Jasik: Wir hören unsere Lieder verstärkt im Auto. Wie jetzt, wenn wir zu Sendern fahren, und die unsere Single spielen.

Ich habe gestern euer neues Album richtig laut beim Autofahren gehört.

Jasik: Das ist auch unsere Empfehlung. Unsere Empfehlung ist immer, unsere Musik in hoher Lautstärke zuhören.

Hört ihr eure eigenen Lieder extrem laut beim Autofahren?

Jasik: Nee, das tun wir natürlich nicht. Wir hören unsere eigenen Songs ansonsten eigentlich gar nicht. Weil wir sie in der Entstehungsphase schon so oft hören und dann auch noch ziemlich oft live singen. Deswegen hören wir sie tatsächlich nur im Radio auf dem Weg von A nach B, wenn die Sender, die wir anfahren, unsere Lieder spielen.

Habt ihr von euren eigenen Liedern dann eigentlich auch Ohrwürmer?

Jasik: Doch, na klar. Wir schreiben ja die Songs, also haben wir auch Ohrwürmer davon.

Welches ist euer Lieblingslied auf dem neuen Album?

Jasik: Die neuen Lieder sind immer unsere liebsten. Und "Cool mit dir selbst" ist auch das schönste Lied auf dem Album, das ist richtig stark. Der Song hat auch eine super Message. Akzeptiert euch so, wie ihr seid. Arbeitet an euch selber. Sucht die Schuld nicht bei anderen. Dann könnt ihr andere auch besser lieben.

Und dann könnt ihr euch selber auch lieben?

Jasik: Wenn ihr euch selbst liebt, könnt ihr auch andere lieben.

Ihr engagiert euch viel in sozialen Projekten, in Kampagnen gegen Nazis und für Flüchtlinge. In einigen Tagen sind Wahlen, geht ihr wählen?

Jasik: Definitiv. Und wir wünschen uns von den Leuten auch, dass jeder wählen geht. Also wenn man jetzt auch irgendwie nicht 100-prozentig übereinstimmt mit einer Partei oder nicht zufrieden ist mit der Gesamtsituation oder mit der eigenen Situation, darf man das nicht auf andere schieben. Mit dem Finger auf Schwächere und andere zu zeigen — das ist zu einfach. Also: Geht auf jeden Fall wählen. Das ist ein demokratisches Recht, das wir haben. Das haben viele Menschen auf der Welt nicht. Die dürfen nicht ihre eigene Meinung sagen und können auch nicht wählen gehen. Wir hingegen haben diese Möglichkeit — und die müssen wir nutzen. Also: Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann wählt einfach den kleineren Haufen Scheiße. Hauptsache ihr wählt.

Und was sagt ihr denn dazu, dass die AfD in den Bundestag einziehen könnte?

Jasik: Also ganz klarer Fall. Wir sagen den Leuten: Wenn ihr diese Partei wählt, dann unterstützt ihr auch rechtsradikale Neonazis, weil die sind auch in dieser Partei drinnen. Egal, ob man sich selber als Rechtsradikaler oder Nazi sieht, man muss klar wissen, dass man diesen Leuten eine Plattform gibt und dass man sie unterstützt, wenn man die AfD wählt.

Seid ihr nur am 1. Oktober zum Tournee-Auftakt in Erlangen oder reist ihr schon ein paar Tage vorher an, um euch die Stadt ein wenig anzuschauen?

Jasik: Wir sind nur am Sonntag da, das ist auch der Tour-Start und das wird einfach grandios. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Frrrrrrrrrrranken, auf die frrrrränkischen Jungs und Mädels (betont das fränkische "r").

Habt ihr ein Ritual, oder ein bestimmtes Getränk vor jedem Auftritt?

Jasik: Wir wärmen uns vorher auf. Wir bewegen uns viel, und bei 90 Minuten Konzert muss man schon Stimme und Körper warm machen. Dann besprechen wir noch ein paar Sachen, und dann stoßen wir tatsächlich auch alle zusammen an. Im Moment ist das Getränk unser Wahl, ein Gläschen Champagner. Jeder einen Schluck und es wird noch einmal geshaked. Anschließend gehen wir auf die Bühne.

Vielleicht sehen wir uns ja dann beim Konzert und können zusammen mit einem "Zubròwka" (polnischer Schnaps, A.d.R.) anstoßen.

Jasik: Bardzo chetnie. Sehr gerne (lacht dabei).

Interview: KASIA PAUHSE