CVJM Erlangen setzt im Basketball aufs Einhorn

Damen-Team hat nach dem Aufstieg bislang eine starke Bayernliga-Saison gespielt

ERLANGEN - Die Basketballerinnen des CVJM Erlangen waren in der Vorsaison überragend Meister geworden. In der Bayernliga haben sie als Aufsteiger erwartungsgemäß auch mal ein Spiel verloren, viele aber auch wieder gewonnen.

Hartes Spiel: Die CVJM-Basketballerinnen (re.) mussten sich gegen Neumarkt den Heimsieg erkämpfen. © Foto: Harald Sippel



Eine Platzwunde, elf Stiche, blaue Knie, blaue Rippen, blaue Flecken. Die Bilanz liest sich hart. Das Frauen-Team der Fibalon Baskets Neumarkt war zu Gast in der Sponselhalle und hinterließ Spuren. Die Punkte mussten die Oberpfälzerinnen allerdings auch da lassen, der CVJM gewann mit 71:64. Doch es war die erwartet schwere Partie.

"Keiner mag es, gegen Neumarkt zu spielen", sagt der Erlanger Trainer, Alexander Berthold. Und das, obwohl Neumarkt Tabellenletzter ist. "Das Team hat sehr körperliche, unter dem Brett große, schwere Spielerinnen, die auch mal rabiat zu Werke gehen." Ahnden das die Schiedsrichter nicht konsequent, wird es unschön. "Ich unterstelle niemanden eine Absicht, aber die harte Gangart ist Usus bei Neumarkt. Manche Spielerinnen sind nicht schnell genug und müssen das durch Physis wett machen."

Die Erlangerinnen haben es sich zu Beginn der Partie zusätzlich selbst schwer gemacht. "Es gab zu viele Fehlpässe, da musste der Trainer das Team wieder aufbauen", sagt Berthold, der Trainer, der das ganz gut geschafft hat. Nach 18:23 im ersten Viertel lag der CVJM zur Pause bereits vorne (43:39). Nach 40 gespielten Minuten durften die Gastgeberinnen den fünften Sieg im elften Spiel feiern. Im Klassement ergibt das Rang sechs.

"Es geht nicht nur um die Platzierung", sagt Berthold. "Das Hauptziel ist, dass wir nicht absteigen wollen. Doch wir wollen auch Spaß haben, als Team zusammen arbeiten und den Top-Mannschaften den ein oder anderen Sieg klauen." In der Hinrunde haben die Erlangerinnen drei Spiele unnötig verloren. "Diese Erfahrung müssen wir sammeln."

Der Klassenverbleib aber sollte drin sein. "Der Sprung von Bezirksoberliga in die Bayernliga ist groß, auch wenn die Bayernliga in diesem Jahr schwächer ist als in den Jahren zuvor", sagt der CVJM-Coach. "Es wird wohl ein Platz im Mittelfeld. Dass wir als Aufsteiger oben nicht mitspielen können, ist aber auch allen klar." Zu sicher sein dürfe man sich sowieso nicht. "In der Liga ist in dieser Saison irgendwie alles möglich, jeder gewinnt gegen jeden." Jedes Spiel sei schwieriger als in der BOL, da war Erlangen souverän Meister geworden. "Wir sind deshalb nicht als Überflieger aufgestiegen."

Zwar hat das Team die ersten drei Saisonspiele gewonnen, dann aber folgte eine herbe Niederlage gegen Herzogenaurach. "Das war deutlich." Am kommenden Samstag (17 Uhr, Gymnasium) steht das Rückspiel beim Tabellenzweiten an. "Das und das Spiel danach gegen Don Bosco Bamberg II werden richtig schwer", sagt Berthold. "Wir wollen mithalten und schauen, was möglich ist."

Sorgen machen müssen sich die Erlangerinnen allerdings nie, denn sie haben immer ihr Einhorn dabei. Das Fabelwesen hat das Team vor mehr als einem Jahr offiziell zum Maskottchen gekürt. "Die Mädels haben ein Spielsystem von uns Einhorn genannt." Der Sprung zum Maskottchen war dann nicht mehr weit. Der Trainer nimmt’s gelassen. "Das muss man einfach mitmachen. Und es zeigt auch, dass der Teamgeist stimmt." Es geht schließlich um den Spaß.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail