CVJM gewinnt das Erlanger Basketball-Derby

ERLANGEN - Im Basketball-Stadtderby in der Frauen-Bezirksoberliga gibt es den erwarteten Kantersieg für den CVJM über den Turnerbund. Doch Zukunftssorgen haben beide Mannschaften.

Lange auf Augenhöhe: Der CVJM (rotes Trikot) hat es gegen den Turnerbund schwer. Foto: Foto: Horst Linke



Marisa Talamazzini beißt in ein Stück Schokoladenkuchen und strahlt. Frisch geduscht steht die Spielerin des CVJM im Kabinengang, hinter ihr Stimmengewirr aus der Umkleide, vor ihr die Halle im Röthelheimpark, aus der dumpfe Hip-Hop-Bässe herüberschwappen und in der sie gerade schon wieder gewonnen haben. Das 13. Mal in dieser Basketball-Saison. Im 13. Punktspiel. "Langweilig", sagt die 30-Jährige, "wird es deshalb nicht." Jetzt wollen sie schließlich auch Spiel 14 gewinnen.

Einen Anreiz, diese Saison ordentlich zu Ende zu bringen, schaffen sich die Frauen beim CVJM selbst. Die Gegner, auch der Turnerbund im Stadtderby an diesem Wochenende, sind nicht viel mehr als Kanonenfutter — auch wenn der TB bis zum dritten Viertel einigermaßen mithalten kann. Die Körbe fallen da beim CVJM einfach nicht, die TB-Frauen laufen Fastbreak für Fastbreak — und plötzlich trennen beide Mannschaften nur noch neun Punkte.

"Auch wenn wir gewinnen, heißt das nicht, dass ich immer zufrieden bin", sagt Alexander Berthold später. Er lebt Basketball in Erlangen, spielt gleichzeitig in der Herren-Mannschaft, trainiert seit ein paar Monaten die Damen, gleichzeitig zu zwei Jugendmannschaften. Und dann hat er ja noch seine Freundin, die in Roth Basketball spielt.

Berthold stammt aus Bamberg, "dort wird Basketball so gelebt, wie in Erlangen Handball oder Fußball", sagt er. Deshalb ist das nichts Besonderes mit dem vielen Training. Und dort ist man ja auch nie zufrieden, nur weil man gerade schon wieder gewonnen hat.

Großer Schritt in die Bayernliga

"Der Zug hat nachgelassen", findet der Coach, sicherlich irgendwie verständlich auf Grund der haushohen Überlegenheit seiner Mannschaft. "Aber wir wollen uns ja auch vorbereiten auf die kommende Saison. Und wir wissen, dass der Schritt in die Bayernliga riesig sein wird."

Deshalb soll das Team lernen, sein Potenzial voll abzurufen, in jedem Spiel. Gegen den Turnerbund gelingt das — mit Abstrichen — selten. Auch wenn im vierten Viertel der TB sich müde gerannt hat und Berthold seine drei Spielerinnen einwechselt, die mindestens einen Kopf größer sind als alle anderen. Dann erst zieht der CVJM spielend leicht davon, fünfundzwanzig Punkte Differenz sind es am Ende beinahe beim 62:38, ein Ergebnis, das über die volle Spielzeit gesehen aber zu hart ist für den tapferen Turnerbund. "Wir haben gut verteidigt", sagt Jan Dominik, der Coach. "Wir waren überrascht, dass dem CVJM zur Pause nur 27 Punkte gelungen waren. Da sind wir schon stolz drauf."

Doch was macht den CVJM eigentlich so stark in dieser Saison? "Ich denke, unsere Mischung macht es", sagt Alexander Berthold. Seine Spielerinnen sind zwischen 18 und 40 Jahren alt, jugendliche Leichtigkeit und besonnene Erfahrung ergänzen sich. Außerdem hat sich ein riesiger Teamgeist entwickelt, von dem auch Marisa Talamazzini später sprechen wird, während sie ihren Schokoladenkuchen isst. Denn vor kurzem war das noch ganz anders.

In der Bayernliga, erzählt sie, gab es im vergangenen Jahr Woche für Woche deutliche Niederlagen. Das nagte am Teamgeist, die Mannschaft stieg traurig ab. Zwar bekam sie die Chance via Wildcard doch noch in der Liga zu bleiben — lehnte aber dankend ab. "Wir hatten kein Selbstbewusstsein mehr und den Spaß verloren", sagt Talamazzini. Ein Neuanfang sollte her, eine Liga darunter.

Bitte an den Trainer

Als Alexander Berthold eine Athletik-Einheit mit den Mädels absolviert, bitten sie ihn, zu bleiben. Ein Spiel steht er als Co-Trainer an der Linie, dann übernimmt er das Team von Ulrich Aas gänzlich. Und die Mannschaft, die zog einfach weiter von Sieg zu Sieg. "Jetzt", sagt Talamazzini und beißt mit einem Strahlen wieder in den Kuchen, "sind wir bereit, in die Bayernliga zurückzukehren und dort eine viel bessere Rolle zu spielen."

Bis zum 1. Mai müssen sie sich entscheiden, ob sie aufsteigen wollen — die Entscheidung aber ist schon gefallen: "Wir werden auf jeden Fall hochgehen", sagt Bertold. Auch wenn noch gar nicht klar ist, wie die Mannschaft aussehen wird. Die eine Hälfte hat zugesagt zu bleiben, die andere überlegt noch. "Wir sind eine Studenten-Mannschaft", sagt Talamazzini, "da ist eine hohe Fluktuation ganz normal. Wenn jemand geht, müssen wir hoffen, dass jemand Neues sein Studium in Erlangen beginnt."

Dasselbe Problem haben sie auch beim Turnerbund, verrät Jan Dominik. "Vor der Saison hatten wir das Ziel, wieder Zweiter zu werden und diesmal auch aufzusteigen." Dann haben sie sechs, sieben Spielerinnen verloren — durch Verletzungen, durch Studienwechsel. Das Ziel war nicht mehr realisierbar.

Am liebsten würden sie einfach nächstes Jahr wieder angreifen, damit es auch das Stadtderby gegen den CVJM wieder gibt. Dann in der vierten Liga, der Bayernliga. "Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht", sagt Dominik. "Wir sind eben eine Studenten-Mannschaft."

