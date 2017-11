Dank Rampe in Erlangen einkaufen

Die Geschäftsinhaber sollen für Barrierefreiheit sorgen - vor 47 Minuten

ERLANGEN - "Eine Rampe für eine Stufe" heißt die Kampagne, die helfen soll, Menschen im Rollstuhl in Erlangen das Leben zu erleichtern. Sylke Stricker vom Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (ZSL), die selbst im Rollstuhl sitzt, hofft darauf, dass eine solche mobile Rampe in Zukunft noch bei viel mehr Geschäften, Gaststätten und Cafés für ein Stück Barrierefreiheit sorgt.

Ulrike Sommerfeld hat eine mobile Rampe für Rollstuhlfahrerin Sylke Stricker. Die Geschäftsfrau ist eine der wenigen, die bisher die Förderung in Anspruch genommen haben. © Foto: Harald Sippel



Ulrike Sommerfeld hat eine mobile Rampe für Rollstuhlfahrerin Sylke Stricker. Die Geschäftsfrau ist eine der wenigen, die bisher die Förderung in Anspruch genommen haben. Foto: Foto: Harald Sippel



Eigentlich wäre es ja nur ein kleiner Schritt vom Gehweg in der Friedrichstraße hinein in das Augenoptik-Geschäft von Ulrike Sommerfeld. Für Sylke Stricker ist die Stufe seit ein paar Monaten auch kein Problem mehr. "Moment, ich habe es gleich", sagt Ulrike Sommer, holt hinten aus dem Laden die mobile Rampe, trägt sie nach vorn und legt sie an die Stufe. Ein paar Handgriffe, die in einer Minute erledigt sind, und Sylke Stricker fährt mit ihrem elektrischen Rollstuhl ins Geschäft.

Sie habe schon länger überlegt, sich eine Rampe anzuschaffen, sagt Ulrike Sommerfeld. Inzwischen hat sie es getan, und sie hat in ihrem Geschäft auch eine Augenoptikprüfeinheit eigens für Rollstuhlfahrer angeschafft.

Sylke Stricker findet das vorbildlich, wirbt aber zugleich darum, dass sich noch viel mehr Geschäftsleute diesem Beispiel anschließen. Die Enttäuschung, dass sich seit Beginn der Kampagne vor einem halben Jahr nur drei Ladeninhaber eine solche Rampe zugelegt haben — neben dem Optikgeschäft das Café Bel Ami und das Restaurant "Der Schwan" — , kann sie nicht ganz verbergen.

Die Kampagne, die das ZSL zusammen mit der Stadt Erlangen und dem Integrationsdienst Access durchführt, gehe weiter, sagt Stricker. Allerdings gebe es nur noch bis Ende des Jahres eine Förderung. Im Rahmen des Städtebauförderprogramm "Aktive Zentren" und von zwei Erlanger Notaren werden derzeit noch 50 Prozent der Anschaffungskosten erstattet. Die betragen, je nach Länge der Rampe, zwischen 170 und 200 Euro. "Eine Rampe für 85 Euro — das sollte doch drin sein", sagt Sylke Stricker.

Wer Interesse hat, eine Rampe anzuschaffen, wendet sich an das ZSL, Luitpoldstraße 42, unter der Rufnummer (0 91 31) 20 50 22 oder per Mail an beratungsstelle@zsl-erlangen.de

ek