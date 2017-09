Dann doch lieber keine Leberkäs’-Semmel

Über 10 000 Erstklässler in der Metropolregion Nürnberg und damit auch in den Erlanger Grundschulen haben zum Schuljahresbeginn Bio-Brotboxen erhalten. 20 Sponsoren, die BioMetropole Nürnberg, die Bürgermeister und Landräte der Städte und Landkreise ermöglichen diese Aktion, mit der für ein gesundes Pausenfrühstück geworben wird. Christina Herzog, Ernährungsberaterin bei der AOK Mittelfranken — die die Aktion unterstützt — , erklärt im Gespräch mit den EN, warum dies wichtig ist.

Bio-Brotboxen erhielten die ABC-Schützen an den Erlanger Grundschulen (im Bild: Grundschule Büchenbach-Dorf) als Anregung, damit sie mit einem gesunden Pausenfrühstück in die Schule kommen. © Harald Sippel



Ökotrophologin Christina Herzog. © AOK



Frau Herzog, Kinder und Jugendliche sollten sich gesund ernähren: Diesem Satz stimmt doch sicher jeder vorbehaltlos zu — oder was ist Ihre Erfahrung?

Christina Herzog: Ja, das sollte man meinen. Aber leider sieht die Realität häufig anders aus. Wir haben heute schon bei Kindern viele ernährungsbedingte Krankheiten, die wir vermeiden können: Übergewicht, Adipositas — also sehr starkes Übergewicht — , Bluthochdruck, Fettleber. Dabei weiß man, dass die Grundlagen für gesundes Essen und Trinken bereits im Kindesalter gelegt werden.

Inwiefern?

Herzog: Es ist wichtig, dass gesundes Essen und Trinken vorgelebt werden. Gerade junge Kinder nehmen es noch sehr gut an, wenn sie das erleben. Bedauerlicherweise passiert das in den Familien oftmals nicht. Und vor allem das Frühstück kommt häufig zu kurz. Deshalb muss hier Aufklärung stattfinden, damit eine Verhaltensänderung in Gang gesetzt wird. Und außerdem sind natürlich auch Kindergärten und Grundschulen gefragt.

Was empfehlen Sie als Ökotrophologin für den Pausensnack oder das zweite Frühstück?

Herzog: Ich empfehle zum Beispiel mit Käse oder dünn mit Wurst belegte Brote und Obst oder Gemüsesticks. Vollkorn- oder Mischbrot ist besser als Weißbrot. Es macht länger satt und enthält mehr Nährstoffe, unter anderem mehr Vitamine und Mineralstoffe, die für die Stoffwechselprozesse im Körper gebraucht werden.

Warum ist gerade bei Kindern und Jugendlichen eine gute Versorgung mit allen Nährstoffen wichtig?

Herzog: In der Schule sollen Kinder und Jugendliche leistungsfähig sein. Das Gehirn braucht Kohlenhydrate zum Arbeiten, das heißt, diese sind unser Energiegeber. Die Energie beispielsweise aus einer weißen Brezel ist allerdings schnell verbraucht. Das heißt, in die Pausenbrotbox muss etwas Vollwertiges hinein.

Manchmal würden Eltern ihren Kindern ja gern etwas Gesundes in die Schule mitgeben, aber die Kinder wollen dann eben doch lieber die Brezel. Haben Sie Ideen, wie man den Pausensnack attraktiver machen könnte?

Herzog: Man kann das abwechslungsreich gestalten und den Kindern zum Beispiel kleine Sandwiches mit Salat zwischen den Brotscheiben mitgeben oder kleine Wraps, die mit Frischkäse und geraspelter Karotte gefüllt sind, oder auch einmal Sticks, also Brotstücke auf einem Schaschlikspieß mit Obst und Gemüse dazwischen — je nachdem, was das Kind mag.

Und was ist mit der Leberkäse-Semmel, die das Kind beim Hausmeister kaufen kann: Ist das trotzdem noch besser als gar nichts zu essen?

Herzog: Das würde ich schon sagen. Aber der Hausmeister hat vielleicht auch etwas anderes im Angebot, etwa ein Brötchen mit Wurst. Da ist dann weniger Wurst drauf und damit auch weniger Fett. Der Leberkäse auf der Semmel dürfte ungefähr 100 Gramm wiegen und enthält damit 25 Gramm Fett — das ist bei einem Kind die Hälfte des Tagesbedarfs, bei einem Jugendlichen ein Drittel. Auf eines muss in diesem Zusammenhang auch noch dringend eingegangen werden: die Getränke. Die Kinder und Jugendlichen sollten viel trinken. Aber keine Softdrinks und Säfte.

Warum nicht? Und was stattdessen?

Herzog: Sie enthalten viel zu viel Zucker — 15 bis 20 Stücke Würfelzucker auf einen halben Liter. Das sind leere Kalorien. Zucker gibt zwar einen schnellen Energiekick, lässt dann in der Wirkung aber auch sofort wieder nach. Und Zucker kann die Mitursache für die Entwicklung verschiedener Krankheiten sein. Kinder und Jugendliche sollten Wasser, stark verdünnte Säfte oder Tee trinken.

Was halten Sie von vegetarischer oder sogar veganer Ernährung für Kinder?

Herzog: Mit vegetarischen Lebensmitteln können Sie auch ein Kind ausgewogen ernähren. Einzig bei der Versorgung mit Eisen muss man vorsichtig sein. Vegane Ernährung hingegen ist für Kinder ungeeignet.

Vermutlich sollten Erwachsene die Ernährung, die Sie Kindern empfehlen, beibehalten, oder?

Herzog: Ja, natürlich. Es zeigt sich übrigens, dass man auf das, was man als kleines Kind gelernt hat, als Erwachsener wieder zurück kommt, selbst wenn es dazwischen Lebensabschnitte gibt, in denen man sich anders ernährt. In der Regel wollen Jugendliche zwischendrin mal anders sein, kehren aber später zu ihren in der Kindheit erworbenen Ernährungsgewohnheiten zurück. Außerdem können sich natürlich auch Erwachsene noch angewöhnen, sich gesund zu ernähren — auch wenn sie als Kinder keine solchen Erfahrungen gemacht haben.

Interview: EVA KETTLER