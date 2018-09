Darauf müssen Fans des HC Erlangen achten

ERLANGEN - Der HC Erlangen startet am Sonntag (16 Uhr, Live-Blog auf nordbayern.de) mit einem Heimspiel in die neue Bundesliga-Saison. In der Nürnberger Arena müssen die Handball-Fans Einiges beachten.

So voll wie hier gegen Kiel wird es am Sonntag in der Arena noch nicht. 3500 Zuschauer erwartet der HCE zum Heimspiel-Auftakt. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



3500 Zuschauer erwarten die Handballer im ersten Heimspiel der Saison. "Einen Hexenkessel" soll es geben, wie Geschäftsführer Rene Selke sagt. Hinter den Toren werden die Ränge hinter großen Vorhängen verschwinden. "Ich freue mich, dass wir jetzt wieder in den Wettkampfmodus übergehen und am Sonntag vor heimischer Kulisse in die Saison starten", sagt Trainer Adalsteinn Eyjolfsson.

"Damit wir den Auftakt in die neue Saison erfolgreich gestalten können brauchen wir natürlich wieder die Unterstützung von unseren Fans", meint Kapitän Michael Haaß. "Wenn man sich an die letzten Heimspiele der Saison 17/18 erinnert sieht man, was alles möglich ist, wenn wir gemeinsam mit unseren Fans um Punkte kämpfen.“

Am schnellsten in die Arena kommen die Dauerkarten-Inhaber, die sich an einer "Fast Lane", einer eigenen Schlange, anstellen dürfen. Nicht mitnehmen darf man Taschen, die größer als DIN A4 sind. Diese werden am Eingang kontrolliert.

Wie schon in der Vorsaison bietet der HCE den Fans Shuttlebusse zur Arena an: Ein Bus startet am Sonntag an der Realschule in Herzogenaurach (14 Uhr), zwei weitere am Busbahnhof in Erlangen (14.30 Uhr). Anwurf ist um 16 Uhr - wenn alles klappt, in einem echten Hexenkessel.

