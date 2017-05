Unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins" stand die 1.Mai-Demonstration des DGB in Erlangen in diesem Jahr. Der Demonstrationszug führte vom Ohmplatz zum Rathausplatz und dann weiter zum Neustädter Kirchenplatz, wo die Kundgebung stattfand. Es sprachen der Erlanger DGB-Vorsitzende Wolfgang Niclas, OB Florian Janik und als Hauptredner Hubert Thiermeyer von der ver.di Landesleitung Bayern.

Am 1. Mai lockte der Spargelerlebnistag nach Oberndorf. Während die erwachsenen Besucher ihre ganze Aufmerksamkeit auf die kulinarischen Köstlichkeiten und die Live-Musik legten, brauste der Nachwuchs mit dem Mini-Traktor vorbei. Eine Hüpfburg und Aktionen wie Kinderschminken sorgten für ausgelassene Stimmung und so manches Stadtkind konnte das erste Mal eine echte Kuh bewundern.

Die 24. Erlanger Rädli hat zahlreiche Pedalritter jeden Alters angelockt. Es gab vier Routen kreuz und quer durch die Stadt mit insgesamt fast 100 Stationen. Wer 15 Stationen angefahren und die Lösungsworte eingetragen hatte, der nahm am Abend an einer Verlosung mit wertvollen Preisen teil.

60 eiserne Radfahrer starteten am Wochennende in Erlangen zum traditionellen Orgerlradeln. Hauptziel der Radtour war die Pfarrkirche St. Mauritius in Röttenbach, wo ein nachösterliches Klangspiel auf die Teilnehmer wartete.