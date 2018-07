Das Ende der räumlichen Misere in Erlangen ist nah

Polizei und Rettungskräfte sollen während der Bergkirchweih endlich zeitgemäße Räume bekommen - vor 1 Minute

ERLANGEN - Seit Jahrzehnten hat sich nichts getan. Jetzt ist es hohe Zeit zu handeln. Die Polizeiwache am Bergkirchweihgelände soll saniert und ausgebaut werden. Dabei auch technisch so ausstaffiert werden wie es dem zeitgemäßen Standard entspricht.

Während der Bergkirchweih bekommt die Polizei immer mehr zu tun. Die Räumlichkeiten für ihre Arbeit sind aber schon lange unzureichend. © Harald Sippel



Während der Bergkirchweih bekommt die Polizei immer mehr zu tun. Die Räumlichkeiten für ihre Arbeit sind aber schon lange unzureichend. Foto: Harald Sippel



Der Platz ist mehr als beengt, die Arbeitssituation fast schon bedenklich. Weder der Polizei noch den Rettungsdiensten ist es möglich, während jener tollen Bergtage einen einigermaßen geregelten Dienst zu leisten. Rechtsreferent Thomas Ternes schilderte die unerfreulichen Verhältnisse und stieß bei den Mitgliedern des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses reihum auf offene Ohren.

Abgesehen vom antiquierten Zustand der Räume im Schützenweg 3, haben auch die Einsatzkräfte in den vergangenen Jahren deutlich mehr an Arbeit bekommen. Die Zahl der rettungsdienstlichen Aktionen ist stark gestiegen. Waren es 2004 noch 270 Einsätze, kletterte die Zahl in 2018 auf 633. Bergbesucher, die Hilfe benötigten, mussten aufgrund der räumlichen Situation immer wieder vor der Wache versorgt werden. Davon einmal abgesehen, sei das Kopfsteinpflaster im Hof einem "schonenden Patiententransport abträglich", wie es hieß.

Keinen Deut besser sieht es bei der Polizei aus. Rechtliche Vorgaben für den Dienst der Ordnungshüter können beim momentanen Zustand der Berg-Wache nicht so eingehalten werden. Festgenommene, betrunkene oder andere Randalierer, Opfer oder nicht zuletzt die Polizei-Einsatzkräfte selbst sind gleichsam gezwungen, durch die Einsatzzentrale zu gehen. Es gibt lediglich einen Raum für alle Vernehmungen. Vertrauliche Gespräche werden dadurch schlicht unmöglich. Auch diverse Vorschriften zum Eigenschutz können nicht allesamt umgesetzt werden.

Grundstück angemietet

Das soll anders und deutlich besser werden. Auf einem angemieteten Grundstück waren bereits zur Bergkirchweih 2018 die Büros für Sicherheitsdienst, Veranstalter und Fundbüro wie auch die Rettungsinsel und ein Aufenthaltsraum des Rettungsdienstes in Containern untergebracht. Nach derzeitigen Überlegungen könnte dort auch die Wache des Rettungsdienstes eingerichtet werden.

Fest steht: Der Bedarf für eine angemessene Unterbringung der Polizei und Rettungsdienste während des Erlanger "Berchs" ist gegeben und "mehr als gerechtfertigt", wie CSU-Rätin Birgitt Aßmus meinte.

Auch Barbara Grille (ÖDP) plädierte dafür, die Einsatzkräfte "in die Situation zu versetzen, dass sie ordentlich arbeiten können."

Aber "alles ist noch sehr offen", sagte Thomas Ternes. Anvisiert wird nun eine Containeranlage mit der erforderlichen Ausstattung. Die könnte womöglich schon bis zur Bergkirchweih 2019 platziert werden. Das wäre bereits eine "erste deutliche Verbesserung" der aktuellen Unzulänglichkeiten.

Vollständige Sanierung

Die vollständige Sanierung samt Umbau der Hauptwache soll dann bis zum "Berch" 2020 abgeschlossen sein. Dazu braucht es Geld. Nach groben Schätzungen müsste man dafür etwa 300 000 Euro in die Hand nehmen. Genau diese Summe soll nun für den städtischen Haushalt 2019 angemeldet werden – soweit das einstimmige Votum der Ausschussmitglieder.

RAINER WICH