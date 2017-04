Das Erlanger Berg-Bier ist dieses Jahr besonders süffig

ERLANGEN - Die Brauerei Kitzmann hat ihr Festbier für die Bergkirchweih vorgestellt. Dieses Jahr fällt es besonders süffig aus. Lob gibt's trotzdem.

Gruppenbild mit Königinnen: Der bestens gelaunte Brauerei-Chef Peter Kitzmann (4. v l.) mit CSU-Stadträtin Birgitt Aßmus (3. v. l.) bei der Bergbier-Probe (weitere Fotos im Internet unter www.nordbayern.de/erlangen). © Foto: Horst Linke



"Bassd!" Einheimische wissen: Das Lob für das Kitzmann-Bergkirchweih-Bier aus dem Munde von Birgitt Aßmus ist eine der höchsten Wertungen, die in Franken vergeben werden. Die CSU-Stadträtin stach in der Kitzmann-Bräuschänke das erste Fass des – ausschließlich mit Zutaten aus der Region – extra für die Fünfte Erlanger Jahreszeit gebrauten Gerstensafts an.

Sehr süffig ist das Bier ausgefallen. Der Stammwürzegehalt beträgt 13,4 Prozent und der Alkoholgehalt 5,9 Prozent.

Bei der Bierprobe mit etlichen Festwirten und Vertretern der Stadt sprach Brauerei-Chef Peter Kitzmann auch die alljährlichen Aufregungen im Vorfeld der Bergkirchweih, die dieses Jahr vom 1. bis 12. Juni stattfindet, an. Diesmal ausgelöst durch massive Bauarbeiten auf dem Festgelände. Da gilt es Ruhe zu bewahren. Zumindest bis zum Anstich. Denn: "Wenn bei Bratwurst und Bier glühen die Wangen, ist wieder Frieden in Erlangen."

