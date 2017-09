Das Fahrverbot einfach ignoriert

ERLANGEN - Wer sich ein Fahrverbot eingehandelt hat, sollte die Finger vom Steuer lassen. Davon konnte die Erlanger Verkehrspolizei zwei Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag überzeugen.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Wer sich nicht an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung hält und sein Punktekonto in Flensburg anspart, der wird sich über kurz oder lang ein Fahrverbot einhandeln. Wenn man schließlich mit einem Fahrverbot konfrontiert wird, hilft es nichts, wenn man das Schreiben einfach ignoriert – die Verkehrssünder-Datei vergisst nicht.

Auch nicht in den folgenden Fällen: Gegen 20.30 Uhr hielt die Erlanger Verkehrspolizei in der Rastanlage Aurach-Süd einen polnischen Lkw-Fahrer an. Der 44-Jährige hatte das Fahrverbot ebenso missachtet wie der 38-jährige Bauarbeiter aus dem Ruhrgebiet, der gegen 2 Uhr in der Rastanlage Aurach-Nord angehalten wurde.

Beide versuchten es mit Ausflüchten, die jedoch nichts halfen. Sie mussten ihre Kraftfahrzeuge stehen lassen und werden sich nun wegen des Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

