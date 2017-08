Das Finale der Schlossgartenkonzerte in Erlangen

Musikalischer Schmelztiegel mit Marimba-Klängen und Bläser-Riffs - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zum letzten Mal in diesem Jahr laden Musiker in den Schlossgarten: Am Sonntag spielt die elfköpfige Formation „Mambo Franconia“ in Erlangen. Wie schön das sein kann, zeigen die Bilder der vergangenen Konzerte.

Bilderstrecke zum Thema Heiße Klänge in Erlangens schönstem Garten Auf breite Zustimmung seitens des Publikums stießen im Jahr 2017 die Erlanger Schlossgartenkonzerte. Man räkelte sich auf dem Grün und lauschte den Noten.



Fiesta à gogo!“ lautet das Motto des letzten Schlossgartenkonzerts in diesem Jahr, bei dem am Sonntag ab 11 Uhr vor der Orangerie die elfköpfige Formation „Mambo Franconia“ einen Musik-Schmelztiegel der Kulturen zelebriert.

Über der Band schwebt die Stimme der Sängerin, umhüllt von Marimba-Klängen, Bläser-Riffs und einem percussiven Feuerwerk. Bei Regen findet das Konzert im Redoutensaal statt (Info-Hotline: So. ab 9 Uhr, Tel. 0 91 31/86 14 17).