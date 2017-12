Das La Barca in Erlangen bleibt Streitobjekt

ERLANGEN - Der EN-Artikel "Richter machen das Café La Barca dicht" hat das vor Gericht erfolgreiche Kläger-Paar veranlasst, seine Sicht der Verhältnisse dazulegen. Tenor: Erst durch die gerichtlich untersagte Nutzungsänderung des ursprünglichen Cafés sei es zu dem Zerwürfnis gekommen. Dem wird allerdings widersprochen.

Nach dem Umbau präsentierte sich 2015 das La Barca in neuem Gewand und mit neuer Konzeption. Die Kläger-Partei im eigenen Haus konnte dies aber nicht zufriedenstellen. Foto: Archivfoto: Harald Sippel



Das Ehepaar Jeanette und Wolfgang L. hatte die von ihm seit 2008 selbst bezogene Wohnung im Anwesen Schiffstraße 12 – in dessen nördlich liegendem Erdgeschoss das damalige Café Schiffstraße seit fast drei Jahrzehnten betrieben worden war – bereits 2004 vom Vorbesitzer erworben. Damals habe man davon ausgehen können, so das Ehepaar, dass das Café auch bei einem Pächter- oder Besitzerwechsel als solches weitergeführt werde, zumal eine bereits aus dem Jahr 1987 stammende von allen Mitbesitzern unterzeichnete Urkunde eine Nutzungsänderung nur dann zulasse, "wenn die neue Nutzung keine größeren Beeinträchtigungen als die bisherige mit sich bringt".

Gegen diese vertragliche Regelung sei aber mit der Umwidmung des (Tages-)Cafés in das La Barca im Juni 2005 und die Ausweitung der Öffnungszeiten in den Abend hinein verstoßen worden mit der Folge, dass es seit dieser Zeit zu sehr störenden sowohl Geruchs- wie Lärmbelästigungen gekommen sei.

Dieser Darstellung widersprechen jedoch sowohl die Besitzerin und damalige Betreiberin des Cafés, Cordula Brunstädt, wie auch die La Barca-Gründerin Sabine Coburger. Das Café Schiffstraße habe bereits vor dem Einzug der Kläger am Abend offen gehabt. Cordula Brunstädt sagt, sie habe seit 2003 im Sommer abendliche Öffnungszeiten gehabt, habe private Feiern veranstaltet und zu den Erlanger Festivals auch bis in den späten Abend geöffnet gehabt.

Pächterwechsel 2015

Das Klägerpaar rückt(e) aber nicht von seinem Standpunkt ab. Einen Pächterwechsel im Jahr 2015 – die bisherige Betreiberin Sabine Coburger übergab das Lokal an ihre Tochter – habe man noch einmal zum Anlass genommen, auf die Einhaltung der Nutzungsbeschränkung auf ein Tagescafé zu bestehen. Nachdem dies nichts genutzt habe und Beschwerden erfolglos blieben, habe man, so Familie L., schließlich den Gerichtsweg beschritten und vor dem Amtsgericht Erlangen (später bestätigt vom Landgericht Nürnberg) Recht bekommen. Das Gericht verlangt demnach, dass es unterlassen wird, in den Räumen "eine Speisegaststätte und/oder eine Bar mit Abendbetrieb (Öffnungszeiten länger als 20 Uhr) und dem Angebot von gekochten, gebratenen oder frittierten Speisen zu betreiben oder betreiben zu lassen", wie es in dem Urteil heißt.

Dass es überhaupt zum widerrechtlichen Weiterbetrieb des La Barca als Tapas-Bar gekommen sei, sei auch der Stadtverwaltung anzulasten, die der neuen Pächterin eine Betriebslizenz erteilt habe, obwohl dagegen Einspruch erhoben worden sei.

Zudem habe die Verwaltung zwingend notwendige bauliche Auflagen wie den Einbau eines Fettabscheiders – wie in vielen anderen Fällen – immer wieder hinausgezögert, "die Stadt sah in diesem Fall offenbar immer wieder weg", so die Eheleute. Das von der Stadtverwaltung verlangte "fettfreie" Kochen sei angesichts der tatsächlich gereichten Speisen und der anhaltenden Geruchsbelästigungen "ein Witz".

Etwas "angefressen" ist das Kläger-Paar über einige Reaktionen in den sozialen Medien, sprechen von einem "Shitstorm". Insbesondere ärgert sie der Kommentar der Gattin von Oberbürgermeister Florian Janik, den man in einem persönlichen Gespräch die Problematik unterbreitet und aus seiner Reaktion Verständnis herausgehört hatte. Sylvie Janik schreibt auf Facebook: "Ich habe ja selbst lange in der Innenstadt gewohnt, und meine Meinung dazu ist: wer leise wohnen will, soll aufs Land ziehen. Die Rechtslage passt einfach nicht mehr zu den Gewohnheiten der Menschen..."

Wolfgang L. hingegen ist der Ansicht, dass es auch in einer Stadt möglich sein müsse, Nachtruhe und unbelastete Luft zu haben.

