Die Frauenauracher Kirchweih ist stets die letzte im Reigen der Erlanger Vorortkirchweihen. In diesem Jahr ist sie im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums von Frauenaurach gefeiert worden.

Hoher Sachschaden ist bei einem Küchenbrand in der Hertleinstraße in Erlangen entstanden. Als die Feuerwehr an dem zweistöckigen Wohnblock eintraf drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss.