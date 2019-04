Die Arbeiter rückten mit schwerem Gerät an: Innerhalb des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen hat die Autobahndirektion in der Nacht zum Samstag auch die Brücke über die Weinstraße in Eltersdorf abreißen lassen. Große Raupenbagger zerkleinerten mit Meißeln und Abbruchscheren die alte Brücke in Betonbrocken. Wegen der Beseitigung des Bauwerks musste die Weinstraße komplett gesperrt werden.