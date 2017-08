Das Programm in Erlangen stimmte wieder

Organisatorin Edith Scholz blickt auf schöne Schlossgarten-Konzerte zurück - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Die Schlossgarten-Konzerte sind gerade mit einem großen Erfolg zu Ende gegangen. Mehr als 2500 Besucher wollten zum Beispiel am vergangenen Sonntag "Mambo Franconia" sehen. Wir sprachen mit der Organisatorin Edith Scholz.

Edith Scholz organisiert die Schlossgarten-Konzerte. © Harald Sippel



Edith Scholz organisiert die Schlossgarten-Konzerte. Foto: Harald Sippel



Welches Resumee ziehen Sie nach acht Konzerten?

Edith Scholz: Diese Saison war eine äußerst erfolgreiche in jeder Hinsicht. Das Programm stimmte, war hochwertig und abwechslungsreich; wir hatten interessante Künstler und Ensembles eingeladen, die beim Publikum sehr gut ankamen, und das Wetter hat gepasst. Bis auf das Eröffnungskonzert konnten alle Konzerte draußen im Schlossgarten vor der Orangerie stattfinden. Das Feedback der Besucherinnen und Besucher hat uns gezeigt, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen. Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal gestiegen.

Welche schönen Erinnerungen haben Sie an die acht Konzerte? Wie hoch ist die Spendenbereitschaft der Besucher?

Edith Scholz: Viele, der Auftakt mit Felix Klieser war schon etwas Besonderes. Ein fantastischer Hornist und ein sehr sympathischer Künstler. Ebenso Nikolaus Habjan, schon Publikumsliebling beim Figurentheaterfestival, eroberte mit seiner Pfeifkunst und seinem Charme die Herzen der Konzertbesucher. Alle Konzerte wurden vom Publikum gut angenommen, was meist am Applaus und den Rufen nach Zugaben abzulesen war. Egal ob der über 70-jährige Joe Bawelino auf der Bühne stand oder die 23-jährige Musikstudentin.

Natürlich ist das letzte Konzert noch ganz frisch in der Erinnerung. Es war aber auch fantastisch, alles hat zum Schluss noch einmal gestimmt, die Musik, das Wetter, ein wunderbares Publikum und diese entspannte, gelöste Stimmung, die rundherum spürbar war. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, was auch so bleiben soll, gespendet wird freiwillig. Keiner muss etwas in die aufgestellten Spendendosen werfen, aber fast jeder tut es.

Wie sehen die Planungen für 2018 aus?

Edith Scholz: Im nächsten Jahr gibt es wieder ein Jubiläum. Die Sparda-Bank ist dann seit zehn Jahren Hauptförderer der Schlossgartenkonzerte. Wir werden versuchen, wieder ein abwechslungsreiches, ausgewogenes und hochwertiges Programm zusammenzustellen, das hoffentlich viele Musikbegeisterte ansprechen wird. Auftakt ist wieder traditionell am Muttertagssonntag, 13. Mai 2018.

EGBERT M. REINHOLD