Das „reiche“ Erlangen ist recht arm an Perspektiven

Die wirtschaftliche Zukunft der Hugenottenstadt wird durch einen verhängnisvollen Mangel an Gewerbeflächen verbaut - 02.02.2017 10:00 Uhr

ERLANGEN - Die Rahmenbedingungen mit hoher Kaufkraft und Beschäftigung, die Spitzenplätze bei verschiedenen Rankings – dies alles sollte eigentlich darauf hindeuten, dass Erlangen kaum Probleme bei der wirtschaftlichen und finanziellen Infrastruktur hat. Und doch sehen Realität und Zukunft anders aus. Den Verantwortlichen in der Stadt sind nämlich enge Grenzen gesetzt, wenn es um Fragen der Wirtschaftsförderung geht.

Aktionen wie die „Sternennacht“ sollen dem städtischen Einzelhandel auf die Sprünge helfen. © Florian Eckl



Aktionen wie die „Sternennacht“ sollen dem städtischen Einzelhandel auf die Sprünge helfen. Foto: Florian Eckl



Der zuständige berufsmäßige Stadtrat, Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel, macht dies deutlich. Klar: Erlangen liegt mit einer Arbeitslosenquote von gerade einmal 3,8 Prozent gemeinsam mit Würzburg an dritter Stelle unter allen Großstädten in Deutschland – überholt nur von Ingolstadt (3,0 %) mit Audi und Regensburg (3,3 %) mit BMW. Da kann man in Fürth (Platz 16/5,5 %), Nürnberg (Platz 22/6,1 %), der Partnerstadt Jena (Platz 26/6,3 %) und selbst in industriellen und wirtschaftlichen Schwergewichten wie Stuttgart (Platz 9/4,9 %) und Frankfurt/Main (Platz 23/6,2 %) nur neidisch in die Hugenottenstadt blicken. Allerdings: Während anderswo die Dynamik weiter Fahrt aufgenommen hat, stagniert Erlangen – im Vergleich zu anderen Städten – bei Bevölkerung und Erwerbstätigen.

Auch die Gewerbesteuerstatistik zeigt, dass Erlangen keinesfalls die reiche Stadt ist, die man auf den ersten Blick vermuten könnte. Während an der Schwabach und Rednitz 70 Millionen Euro vereinnahmt werden, sind es im deutlich kleineren Bayreuth 80, in Ingolstadt 190, in Regensburg über 200, in Nürnberg 435 Millionen und in München – von den Einwohnern 14 mal so groß, von der Steuer aber 37 mal mehr – 2,6 Milliarden Euro.

Der Grund für dieses Ungleichgewicht: Der größte Arbeitgeber, die Friedrich-Alexander-Universität, zahlt ebenso keine Gewerbesteuer wie ein zweiter großer, die Areva, die durch den seit Jahren stagnierenden Bau eines Kernkraftwerks in Finnland hohe Abschreibungen tätigen kann. Das gilt wohl auch für Siemens, das zudem die Steuern vornehmlich im Ausland entrichtet. Das Gros der Steuerzahler in Erlangen: der Mittelstand. Er muss die Ausfälle ausgleichen – kann das aber nur bedingt. Zudem leidet er unter der Schwierigkeit, Mitarbeiter für die HighTech-Arbeitsplätze anwerben zu können, aber auch unter dem – im Vergleich zu den Nachbarn Nürnberg und Fürth – sehr hohen Preisniveau.

Fehlende Grundstücke

Ein Hemmschuh für die Wirtschaftsförderung ist vor allem aber in den fehlenden Grundstücken zu suchen. Die Diskussion um die Verlagerung von Teilen der Technischen Fakultät hat dieses Manko wieder sehr deutlich werden lassen. Beugels Fazit in einem Vortrag vor Wirtschaftsjunioren klingt da schon fast verzweifelt: „Der Markt in Erlangen ist sehr, sehr eng.“

So befinden sich ganze zwei nennenswerte Gewerbegrundstücke in städtischem Besitz: 7500 qm an der Willi-Grasser-Straße in Frauenaurach, auf Grund einer Bauverbotszone nur sehr eingeschränkt nutzbar, und 5000 qm in Tennenlohe am Wetterkreuz, gedacht in erster Linie für HighTech-Unternehmen. Weitere 19 500 qm vornehmlich in der Wladimirstraße in Bruck, am Heusteg in Dechsendorf, in der Fürther Straße/Weidenweg in Eltersdorf und an der Neuenweiherstraße in Frauenaurach, die sich sämtlich in Privatbesitz befinden, sind ebenfalls verfügbar.

Mit diesen insgesamt 32 000 qm, verteilt auf eher kleinräumige Parzellen, kann man keinen großen Staat machen – zumal, wenn man bedenkt, dass das Wirtschaftsreferat pro Jahr etwa ein halbes Hundert Anfragen bekommt von Firmen, die sich ansiedeln oder erweitern wollen. Bei allen anderen, weitaus größeren Flächen klopft die Stadt bisher vergeblich an. Beugel: „Die Verkaufsbereitschaft ist da ganz gering.“

Und nicht zu vergessen: Die Hälfte des Erlanger Grunds steht unter Landschaft- oder Naturschutz, steht also für eine Bebauung nicht zur Verfügung. Die Folge: Neue Interessenten, aber auch alteingesessene Unternehmen, die expandieren müssen, siedeln sich in anderen Städten an, gehen weg von Erlangen. Beugel: „Gerade gut situierten Erlanger Firmen bei Anfragen keine Perspektive geben zu können – das tut weh.“ Eine langfristige Bodenpolitik wäre notwendig.

Der Handel leidet

Zur Wirtschaft gehört als gewichtiger Faktor natürlich auch der Einzelhandel – derzeit bedroht durch den Strukturwandel. Der Kauf im Internet boomt, der stationäre Handel leidet. So lief das Geschäft in den Arcaden im Dezember 2016 schlechter als im Vorjahr – verursacht auch durch den Terroranschlag in Berlin, der manche Menschen davon abgehalten hat, sich in belebten Zonen aufzuhalten.

Inhabergeführte Einzelhändler haben aufgegeben oder sind in Insolvenz gegangen. In Erlangen fällt einem dazu das Modehaus Wöhrl oder auch das Schuhhaus Mengin, inzwischen von einer Darmstädter Gruppe übernommen, ein. Das alles nährt keinen Optimismus, zumal die Bahnbaustelle an der Martinsbühler Straße bis Mai 2018 andauern wird und für erhebliche Umleitungen sorgt. Kann das städtische Wirtschaftsreferat da helfen? Beugel: „Wir können das allein nicht richten. Probleme können nur im Miteinander gelöst werden.“

Wenigstens ein Silberstreif zeigt sich am Horizont. So werden im Tennenloher Gründerzentrum IGZ in diesem Jahr wieder Flächen frei, so dass sich wenigstens Start-ups entwickeln können. Aber auch das Medical Valley Center an der Henkestraße ist „nicht völlig ausverkauft“. Für junge Leute mit Ideen gibt es also durchaus noch Chancen – auch in Erlangen.

UDO B. GREINER