Das Rote Kreuz Erlangen ehrt engagierte Blutspender

Auszeichnung: 50, 75, 100 und sogar 125 Mal Blut gespendet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Rote Kreuz in Erlangen hat sich bei den 52 Blutspenderinnen und Blutspendern, die bislang 50, 75, 100 und sogar 125 Mal ihren Lebenssaft hergegeben haben, mit einem fürstlichen Essen sowie Urkunden und Ehrennadeln bedankt. Auch die ehrenamtlichen Helfer wurden ausgezeichnet.

Zusammen 3625 mal haben diese Männer und Frauen Blut gespendet, und dabei rund 181 Eimer ihres Lebenssaftes hergegeben. Thomas Kirchner (mit Urkunde rechts) und Reinhard Schwarz (daneben) sind bereits jeweils 125 Mal zum Aderlass gewesen. © Foto: Schreiter



"Es ist ein Akt der Nächstenliebe ein Stück von sich herzugeben, um Menschenleben zu retten", lobte der Vorstandsvorsitzende des BRK-Kreisverbands Erlangen-Höchstadt, MdB Stefan Müller, die fleißigen Blutspenderinnen und Blutspender. 52 von ihnen waren zu der kleinen Feier eingeladenen worden, um sie besonders zu ehren. 25 von ihnen haben bereits 50 mal einen halben Liter ihres Lebenssaftes hergegeben, 15 haben es 75 mal getan, und zehn haben bereits 100 mal Blut gespendet.

Mit Thomas Kirchner und Reinhard Schwarz gibt es sogar zwei Erlanger, die bereits 125 mal jeweils einen halben Liter ihres Blutes abgegeben haben. Das bedeutet, jeder von ihnen hat mehr als sechs Wassereimer voll Blut gespendet. Insgesamt haben die 52 Geehrten 3625 mal Blut gespendet. Damit hätten sie vermutlich schon mehrere Leben gerettet, meinte Stefan Müller. "Auf Menschen wie Sie sind wir angewiesen".

Der demografische Wandel führe leider dazu, dass die Blutspender immer weniger werden. Zwar würden 94 Prozent der Menschen sagen, sie würden Blut spenden, aber in Bayern würden nur sieben Prozent es wirklich tun. Im Bundesdurchschnitt sind es sogar nur halb so viele. Allein in Bayern werden laut der Kreisgeschäftsführerin des BRK, Beate Ulonska, täglich 2000 lebensrettende Blutprodukte unter anderem für Unfallopfer und Krebspatienten benötigt.

Zu der Feier war auch Erlangens Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens gekommen. Sie erzählte aus ihrem ehemaligen Berufsalltag, in dem sie als OP-Schwester an der Universitätsklinik gearbeitet hatte, und machte deutlich "wie sorgfältig dort mit dem Kostbarsten von Ihnen umgegangen wird".

Mit Birgit Herbst, Thomas Fischer, Georg Förster und Andreas Galster waren auch Bürgermeister aus den Umlandgemeinden gekommen, um ihren Bürgern zu danken, die ebenfalls fleißig Blut gespendet hatten und geehrt wurden. Übrigens: Man kann inzwischen bis zu einem Alter von 72 Jahren Blut spenden, wenn man gesund ist. Der nächste Blutspendetermin in Erlangen ist der 20. November von 15 bis 20 Uhr im BRK-Heim an der Henri-Dunant-Straße 4.

