Das sagen Erlanger Experten zur Gewalttat in Lünen

EN hörten sich nach Ermordung eines 14-Jährigen durch 15-Jährigen um - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Ein 15-Jähriger ersticht in einer Schule im nordrhein-westfälischen Lünen einen 14-Jährigen. Der Grund? Der Mitschüler habe seine Mutter provozierend angeschaut, sagt der Jugendliche hinterher. Inzwischen ist ein Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn ergangen. Und es stellt sich die Frage, wie es zu der Tat kommen konnte. Aber auch, ob generell an Schulen mehr Gewalt Einzug hält. Wir haben uns in Erlangen umgehört, unter anderem bei dem Kinder- und Jugendpsychiater Johannes Wilkes.

Es ist das Horrorszenario schlechthin: Eine Bluttat an einer Schule, ein Kind stirbt, der Täter ist nur unwesentlich älter. Er gilt nach Einschätzung einer Sozialarbeiterin als "aggressiv und unbeschulbar", ist offenbar polizeibekannt. Seine Schullaufbahn hat bereits einen Knacks, zwischenzeitlich war er von der Schule ausgeschlossen, sollte nun zurückkehren. Eine Tat wie diese dürfte niemals geschehen. Doch in diesem Fall haben offenbar sämtliche Präventionsmaßnahmen versagt.

Die Tat von Lünen wird in einem Gerichtsprozess genau untersucht werden, es wird um die Lebensumstände des Jugendlichen gehen, um seinen emotionalen und psychischen Zustand. Es sei, so meint der Erlanger Kinder- und Jugendpsychiater Johannes Wilkes, zum aktuellen Zeitpunkt viel zu früh, um zu der Tat etwas zu sagen. Nur so viel: Der Schüler habe wohl enorm unter Strom gestanden.

Doch sind Hassattacken zwischen Jugendlichen ein Thema an Schulen? Wie wird an Schulen mit Mobbing umgegangen?

Die Schulpsychologen bieten Anti-Mobbing-Programme an. Bei Bedarf können die Lehrer die Schulpsychologen mit einbinden, um das Miteinander in der Klasse zu besprechen und darauf hinzuwirken, dass mit mehr Achtsamkeit und Empathie miteinander umgegangen wird.

Hilfreich bei Mobbing können auch Schulbegleiter sein. In Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt haben die Jugendämter 30 Schulbegleiter eingesetzt, um Kinder zu unterstützen, die einen erhöhten sozio-emotionalen Bedarf haben, und um sie vor Mobbing zu schützen. Zum Beispiel autistische Kinder oder Kinder mit ADHS. Auch schwer emotional gestörte Kinder sind dabei und Kinder und Jugendliche, die selbst zu Aggressionen neigen. "Schulbegleiter können Schutzengel darstellen", ist Wilkes überzeugt.

Doch nicht nur Schulbegleiter setzt das Jugendamt ein. Es ist auch zuständig für die — staatlich geförderte — Sozialarbeit an vielen Erlanger Schulen. Ausgenommen von der Unterstützung durch Sozialpädagogen sind in Erlangen jedoch die Gymnasien. Sinnvoll wäre dies aber auch bei dieser Schulart, glaubt Wilkes, der in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen immer auch mit dem Thema Schule konfrontiert wird und einen unverstellten Blick von außen auf das "System Schule" wirft.

In seiner 30-jährigen Tätigkeit als Kinderpsychiater in Erlangen hat Wilkes keinen Anstieg bei der Aggression von Kindern und Jugendlichen beobachtet, in seinen Augen ein Zeichen dafür, dass die verschiedenen Präventionsmaßnahmen greifen. Trotzdem hat ihn das Ergebnis einer soeben veröffentlichten Studie überrascht: Die Kriminalwissenschaftler Christian Pfeiffer, Dirk Baier und Sören Kliem haben darin herausgefunden, dass sich die Gewaltkriminalität bei Jugendlichen zwischen 2007 und 2015 sogar halbiert hat.

Symbolbild © Oliver Berg/dpa



Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



Sie führen dies auf mehrere Faktoren zurück, beispielsweise auf den deutlich gesunkenen Alkoholkonsum, den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit, darauf, dass Jugendliche weniger Zeit in Diskos und Kneipen verbringen, und auch auf die mittlerweile überwiegend gewaltfreie Erziehung durch die Eltern. Aber nicht nur in Familien sei körperliche Gewalt verpönt, sondern auch zunehmend mehr Gleichaltrige missbilligen sie.

Die Gefahren liegen der Studie zufolge inzwischen woanders: bei emotionaler Gewalt und Gewalt im virtuellen Raum. Dies wiederum findet Wilkes ganz und gar nicht überraschend. Cybermobbing, so sagt er, nehme zu. Deshalb sei Medienerziehung in der Schule außerordentlich wichtig, "da muss noch mehr geschehen". Immer wieder habe er "Medienopfer" in der Praxis. Denn wenn beispielsweise eine Klassen-Whatsapp kursiere nach dem Motto "wer will neben dem Pickelgesicht sitzen", dann sei klar, was das mit einem Jugendlichen in der Pubertät mache.

Die Tat von Lünen — also ein Einzelfall, der nicht verallgemeinert werden kann. Die Frage, wie es so weit kommen konnte, bleibt. Die Prävention hat versagt. Bei Prävention, sagt Helmut Klemm, Leiter der Eichendorffschule, "weiß man nie ganz sicher, ob man an den richtigen Stellschrauben dreht". Doch bisher hat es gut funktioniert. Nach Einschätzung von Schulamtsdirektorin Ottilie Werner vom Staatlichen Schulamt in Erlangen, das für die Grund-, Mittel- und Förderschulen zuständig ist, lernen Schüler immer besser, Konflikte in den Griff zu kriegen, bevor Eskalationsstufen erreicht sind.

Und wann ist ein Kind "unbeschulbar"? Zwar gebe es hin und wieder Kinder, "die wir als unbeschulbar bezeichnen", sagt Werner. Doch juristisch gebe es diese Kategorie nicht. Ein Ausschluss von der Schule sei rechtlich auch nicht möglich "und er war auch noch nie nötig". In problematischen Fällen gibt es immer eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt, gemeinsam wird nach Lösungen gesucht.

EVA KETTLER