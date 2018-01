Das sagt Erlangen zum Aus bei der Handball-EM

ERLANGEN - Das EM-Aus der deutschen Mannschaft beschäftigt auch die Handballer in Erlangen. Wieso ist die Nationalauswahl gescheitert? Ist der Bundestrainer Christian Prokop der falsche Mann? Wir haben uns umgehört.

Am Ende jubeln nur die Spanier, das deutsche Handball-Team ist hingegen raus bei der EM.



Tobias Wannenmacher (Trainer U 23 und Jugendkoordinator HC Erlangen): Das Spiel gegen Spanien war ernüchternd. So hat sich das keiner vorgestellt. Jetzt muss man alles überdenken. Die Einstellung hat gefehlt. Wenn man sich "badboys" nennt, dann sollte man auch so eine Einstellung pflegen. Es geht um eine gewisse Aggressivität. Auch gegen Ende des Spiels hätte noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft gehen können. Taktisch ist das 7:6-Spiel immer mit Risiko behaftet. Warum muss man aber warten, bis man vier Tore zurück liegt — und dann als letzte Karte das 7:6 spielen? Insgesamt geht es nicht um die Platzierung, sondern um die Einstellung. Von Trainer zu Trainer möchte ich da jetzt kein Fass aufmachen. Prokop hat sich national bewiesen, international hat er noch nicht die Reputation. Andere Teams haben da mehr Erfahrung auf der Bank. Frustrierend ist das Aus im Hinblick auf die WM 2019 im eigenen Land. Dann muss das Team wieder eine Euphorie entfachen.

"Als Titelverteidiger hat man sich mehr erhofft"

Roland Nixdorf (Trainer TV 1861 Bruck): Einige Leistungsträger konnten nicht ihr Bestes abrufen. Insgesamt war die Siebenmeter-Quote nicht gut. Kapitän Uwe Gensheimer habe ich schon stabiler gesehen. Es war nicht sein bestes Turnier. Doch ich möchte das nicht an ihm festmachen. Bei einer EM sind die Gegner stark, wenn man mit einem Tor Unterschied gegen Dänemark verliert, ist das keine Schande. Doch als Titelverteidiger hat man sich mehr erhofft. Alle sagen immer: "So gute Handballer wie jetzt hatten wir noch nie." Das baut Druck auf. Den Trainer tauschen würde ich deshalb auf keinen Fall. Er ist neu im Amt, muss sich erst daran gewöhnen. Das wäre auch viel zu einfach. Er war "Trainer des Jahres". Warum sollte er jetzt auf einmal ein schlechter Trainer sein?

"Man muss mit ihm auch Geduld haben"

Stefan Mittag (Co-Trainer Bundesliga-Team HC Erlangen): Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich finde es mutig, wie Christian (Prokop, d. Red.) seinen eigenen Weg geht. Er hat zwei Leipziger mitgenommen, seinen Fehler korrigiert, was mehr Körperlichkeit gebracht hat. Das Ziel Halbfinale war positiv hoch gehängt, bei einer EM entscheiden Nuancen. Jetzt die Trainer-Frage zu stellen, wäre zu leicht. Jeder Trainer hat seine Philosophie. Wenn das 7:6-Spiel funktioniert hätte — jeder hätte Christian dafür gelobt. Nun sagt jeder, es war zu riskant. Doch das ist seine Philosophie. Ich kann mich erinnern, so hat er mit Leipzig auch bei uns verloren. Vielleicht kommt jetzt die Erkenntnis: Nicht alles, was in Leipzig funktioniert hat, muss bei einer EM funktionieren. Man muss ihm zugestehen, Erfahrung zu sammeln, man muss mit ihm auch Geduld haben.

"Wenig Empathie, das Coaching hat mir gefehlt"

Elmar Ehrich (Trainer Handball-Frauen HC Erlangen): Das Team hat nicht gut gespielt. Die Spieler waren verunsichert. Es gab so viele Wechsel. Das kann man durchaus dem Trainer anlasten. Es war keine klare Linie erkennbar, welche Formation er spielen lassen will. Er hat verschiedene probiert, keine hat gezündet. Durch die Wechselei fand auch kein Spieler zu seiner Form. Als Erlanger schaut man ja auch immer auf Steffen Weinhold. Kam er mal gut ins Spiel, saß er kurz darauf wieder draußen. Die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer war nicht gut, auch in den Auszeiten haben mich die Ansprachen von Prokop nicht überzeugt. Hängen geblieben ist bei mir "Volle Pulle", dazu taktische Anweisungen, anstatt dass er einfach mal seine Jungs durchatmen lässt und Ruhe reinbringt. Da war wenig Empathie und Psychologie dabei, das Coaching hat mir gefehlt. Insgesamt finde ich: Kam das EM-Aus wirklich so überraschend? Der Trainer ist neu, das Ziel ist das Halbfinale. Wer denkt sich so etwas aus?

Die Erwartungshaltung des DHB und der Medien war kontraproduktiv. Ohne dem hätte der Trainer vielleicht auch einfach versagen können. Ich bin mit seiner Linie nicht einverstanden. Doch ganz schlecht ist es, wenn er seine eigene Linie nicht durchziehen kann. Deshalb muss man auch die Rolle von Bob Hanning (DHB-Vizepräsident Leistungssport, d. Red.) hinterfragen. Er ist viel zu präsent.

