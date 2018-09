Acht neue Azubis im Landratsamt und Kreiskrankenhaus hat Landrat Alexander Tritthart am Montag an ihrem neuen Arbeitsplatz begrüßt. Lilli-Chantal Knab beginnt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Kollegin Annika Abyareh absolviert die Ausbildung im Verbund mit der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf. Daher nahm auch der Gemeinschaftsvorsitzende der VG Heßdorf, Horst Rehder, an der Begrüßungsrunde teil. Die VG bildet bereits zum zweiten Mal in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis aus. Für die Beamtenlaufbahn der so genannten zweiten Qualifikationsebene haben sich Maximilian Mertin, Luisa Dülligen und Anastasios Giannelis entschieden. Die Regierung von Mittelfranken hat Düllgen und Giannelis dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt zur Ausbildung zugewiesen. Anfang Oktober stößt noch Ramona Fischer als Beamtenanwärterin für den Einstieg in die dritte Qualifikationsebene dazu. Das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt begrüßt ebenfalls ein neues Gesicht: Sedanur Temirel absolviert dort ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Als Teilnehmerin des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) verstärkt Sarah Helmert das Azubi-Team. „Der öffentliche Dienst hat Zukunft. Neben vielfältigen Aufgaben bietet er einen heimatverbundenen Arbeitsplatz mit einem Plus an beruflicher Sicherheit gegenüber der Privatwirtschaft.Landrat Alexander Tritthart (3.v.r.), der Heßdorfer Bürgermeister Horst Rehder (4.v.r.) und Ausbildungsleiterin Stefanie Nehring (r.) begrüßen die neuen Azubis. © Landratsamt Erlangen