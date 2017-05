Das Spiel des Jahres: Erlangen im Football-Virus

ERLANGEN - Taktisch genial, körperlich hart: Die Erlangen Shark Ladies hatten den Deutschen Meister im American Football, die Berlin Kobra Ladies, zu Gast. Es war das Spiel des Jahres.

Nicht nur was für Männer: Bei den Ladies der Erlangen Sharks (weiße Trikots) geht’s auch zur Sache. © Foto: Harald Sippel



Als die Bananen für die Halbzeitpause noch quittengelb, die Wasserflaschen voll und die Grillsteaks roh waren, wusste noch niemand, welch überzeugende Teamleistung die Sharks abrufen würden. Ein Mix aus Nervosität, Anspannung und Vorfreude war zu spüren. Der schwere Helm auf dem Kopf, die Muskeln aufgewärmt und dann ist der da, dieser eine Moment, auf den alle so lange gewartet haben. Endlich fliegt der ledrige Ball mit den dicken weißen Nähten und keiner weiß, wohin das alles noch gehen wird.

"Das hier", sagt Johanna Frankenberg, "das ist unser Finale." Zwar muss die Trainerin und Spielerin der Sharks die letzten Minuten verletzungsbedingt von der Seite zuschauen, trotzdem ist sie mit dem Kopf und dem Herzen auf dem Rasen. Während des Interviews wandert ihr Blick bei jedem Pfiff und jedem Aufschrei sofort zurück zu den Mädels auf das Feld. Zu diesem Zeitpunkt aber ist das Spiel schon so gut wie entschieden, die Berlin Kobra Ladies führen deutlich mit 22:6.

Die Gäste sind niemand Geringeres als der amtierende Deutsche Meister. Eine Mannschaft mit einem mit Nationalspielerinnen gespickten Kader. Was führte dieses Top-Team also nach Erlangen? Die Sharks und die Kobras sind, wie viele Mannschaften dieser Randsportart, eng mit einander vernetzt. Anfang des Jahres nahmen die Erlangerinnen den Weg in die Hauptstadt auf sich, um mit den Profis zu trainieren. Im Gegenzug dazu, kamen die Kobras nun ins Frankenland, um ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Die Augen von Johanna Frankenberg, die abseits des Football-Feldes Polizistin ist, strahlen hellwach. Auf dieses Spiel hatten sich die Damen der Sharks lange gefreut.

American Football ist mehr als nur Sport, Football ist Eventkultur pur. Musik, gutes Essen und familiäre Stimmung gehören zu jedem Amateurspiel, genauso wie zum Superbowl, dem Endspiel in der besten Liga der Welt, der NFL. Sobald sich eine gute Szene ereignet oder eine Mannschaft verdächtig nahe an die gegnerische Endzone herankommt, richten sich aber sofort alle Augen wieder auf das Spielgeschehen. Eine Mischung aus Hip Hop und Rock’n’roll dröhnt aus den Boxen, ansonsten hört man neben leidenschaftlichen Diskussionen der Zuschauer vor allem die aneinanderschlagenden Protektoren der Spielerinnen. Es ist eine der körperbetontesten Sportarten überhaupt.

Natürlich drängt sich die Frage auf, warum gerade Frauen Lust haben, sich gegenseitig auf den Boden zu werfen. Die 20-jährige Isabella Böhmer hat eben genau diese Körperlichkeit dazu bewogen. Seit Oktober widmet sie sich neben ihrem Studium dieser uramerikanischen Sportart und liebt alles daran. "Früher habe ich getanzt, jetzt hatte ich Lust auf etwas ganz anderes," sagt die Oberfränkin in der Halbzeitpause und hält ihren Helm fest im Arm.

Ein Helm, der übrigens gar nicht so leicht ist. An das Zusatzgewicht müssen sich Anfänger erst gewöhnen, der Helm zieht bei jeder Bewegung nach und drückt auf die Nackenmuskulatur. Die Protektoren, die insbesondere den Schulterbereich schützen, sind im Vergleich dazu schon fast Leichtgewichte. Vor Blessuren kann die ganze Schutzkleidung trotzdem nicht vollständig bewahren. "Manchmal tut es schon weh, aber dann steht man einfach auf und macht weiter", sagt Böhmer. Das ist auch in diesem Freundschaftsspiel gegen die Kobras so.

Immer wieder sucht ein Berliner Ehepaar, das beim Spiel zuschaut, die Nummer 24 im blau-goldenen Trikot, ihre Tochter "Suse". Susanne Erdmann hat sich 1996 mit dem Football-Virus infiziert. Viele sagen, wer sich einmal in diesen Sport verliebt hat, hört nie mehr damit auf. Die 35-Jährige denkt noch lange nicht daran und hat es sogar bis zur Nationalspielerin geschafft.

"Berlin spielt in der ersten Bundesliga und spielt nicht besser, oder schlechter als wir, sondern nur mit zwei Leuten mehr," sagt Coach Johanna Frankenberg. "Unser Ziel ist schon die Bundesliga. Wenn wir die Leute dafüür kriegen." Ob der Kader personell in dem Umfang gefestigt und erweitert werden kann, wird sich über den Sommer zeigen. Im Herbst wird das Team entweder in der ersten oder in der zweiten Bundesliga gemeldet. Und irgendwann gibt es das Rückspiel gegen den Deutschen Meister.

MILENA KÜHNLEIN