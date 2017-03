Das Theater Erlangen schickt das Gute in die Welt

ERLANGEN - Das Theater Erlangen packt an: Fürs Projekt "Weltverbesserungstheater" soll esin den kommenden Wochen fragen, wie man mit einfachen Mitteln die Welt ein bisschen schöner machen kann.

Ausgewiesene Experten für gute Taten: Die Pfadfinder — hier beim Kirchentag 2015 in Stuttgart bekommen Konkurrenz vom Theater Erlangen. © Foto: dpa



"Gutes tun, Gutes tun/ Gutes tun ist gar nicht schwer/ Man kann so viel Gutes tun/ zu Hause und im Kreisverkehr./ Kondome nicht ins Klo/ keine Drogen sowieso./ Weniger fernsehen/ öfter zu Fuß gehen./ Auch mal an die im Abseits denken/ gebrauchte Pornos dem Altersheim schenken", sang einst der Liedermacher Funny van Dannen. Nun macht sich das Theater Erlangen auf, Gutes zu tun. Dafür wird eines der beiden Gewinnerkonzepte des Regienachwuchswettbewerbs "Utopie unbekannt" in die Tat umgesetzt. Ein Konzept, das sich nicht nur im Gedanken mit der Utopie spielt. Denn, so behauptet Helge Schmidt (Konzept und Regie) behauptet: "Theater kann die Welt verbessern!"

Als sich die Jury vor geraumer Zeit dafür entschied, die Idee vom "Weltverbesserungstheater in Erlangen umzusetzen, hieß es in der Begründung: "Das Konzept verspricht keinen Theaterabend im konventionellen Sinne. Vielmehr fordert es zum Perspektivwechsel auf und stellt dafür das utopische Potenzial des Theaters auf die Probe."

Mit Bevölkerung in Kontakt kommen

Das gesamte Produktionsteam — neben Schmidt sind Anika Marquardt und Lani Tran-Duc (Ausstattung), Johanna Seitz (Video) sowie die Schauspieler Hermann Große-Berg, Benjamin Schroeder und Alissa Snagowski dabei — wird sich ab sofort in den Dienst "des Guten" stellen. Statt nur darüber zu reden, will das Team in der ganzen Stadt aktiv werden. Es will "helfen, aufräumen, zuhören, spenden, sammeln, geben" und dadurch mit ganz unterschiedlichen Bevölkerungsschichten in Erlangen in Kontakt kommen. Parallel dazu beschäftigt man sich mit der Frage "Wie können wir mit einfachsten Mitteln die Welt verbessern?". Die Diskussionen, Taten und Aktionen werden dokumentiert und Teil der Aufführung (Premiere: 28. April).

Das Team und das Ensemble vom "Weltverbesserungstheater" sowie die Mitarbeiter und Abteilungen des Theater Erlangen wollen als "ganz praktisch und bei Menschen in Erlangen Gutes tun". Einige Projekte und Aktionen stehen bereits auf der Liste, das Theater ist aber noch auf der Suche nach Netzwerken, an die es anknüpfen kann, oder neuen Vorschlägen, wo sie mit ihrer Hilfe am meisten bewirken können.

Ideen, Anregungen und Hilfsvorschläge können ab sofort per E-Mail an weltverbesserung@stadt.erlangen.de geschickt werden.

