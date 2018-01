Wenn zu Silvester die Korken knallen und das Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet, geht ein Jahr zu Ende. Ein neues Jahr beginnt. Zeit für neue Ziele. Wir haben zehn Erlangern folgende Fragen dazu gestellt: 1. Was haben Sie 2017 erreicht, was Sie besonders stolz macht? 2. Worüber sind Sie enttäuscht, weil es Ihnen 2017 nicht gelungen ist? 3. Was möchten Sie 2018 unbedingt schaffen? © Klaus-Dieter Schreiter

