Das wünschen sich zehn bekannte Erlanger für 2018

Umfrage zu Neujahr: Joachim Herrmann, Johannes Sellin, Florian Janik und mehr - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Wir haben zehn bekannte Erlanger gefragt: Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr? Und was war der schönste Moment in 2017? Über Hochzeiten, Boulder-Erfolge und schmerzhafte Entscheidungen.